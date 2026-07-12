México recupera acceso al mercado de azúcar de EU; exportaciones crecerían 512% en el ciclo 2026-2027

México logró que Estados Unidos inicie la regularización del acceso del azúcar mexicana a su mercado, un acuerdo que permitirá incrementar de forma significativa las exportaciones durante el próximo ciclo agrícola y generar mayores ingresos para los productores cañeros del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este domingo sobre el avance mediante un mensaje en redes sociales acompañado de un comunicado del Gobierno de México, en el que se detalla que el resultado es producto del diálogo bilateral sostenido con las autoridades estadounidenses desde noviembre del año pasado.

EU aumentará la compra de azúcar mexicana

De acuerdo con el documento oficial, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que requerirá importar hasta 1 millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027.

La cifra representa un incremento de 512% respecto a la estimación correspondiente al ciclo 2025-2026, según el más reciente informe Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial, publicado por el USDA el pasado 10 de julio.

El Gobierno mexicano destacó que esta mayor demanda permitirá reactivar el acceso de la industria azucarera nacional al mercado estadounidense.

Productores recibirían hasta 4,760 millones de pesos adicionales

Las nuevas condiciones comerciales se traducirían en un incremento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos en el precio pagado por la industria azucarera nacional a alrededor de 170 mil productores de caña de azúcar.

La administración federal señaló que este beneficio impactaría directamente a los cañeros durante la próxima temporada de producción.

Según el comunicado, las negociaciones que derivaron en este resultado comenzaron en noviembre de 2025, cuando la entonces secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A partir de ese diálogo, ambos gobiernos trabajaron para avanzar en la regularización del acceso del azúcar mexicana al mercado estadounidense.

El Gobierno de México afirmó que este acuerdo demuestra que el diálogo bilateral puede generar beneficios tanto para los productores agrícolas como para los consumidores de ambos países.

Al anunciar el resultado, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un breve mensaje en redes sociales: "Buenas noticias", acompañado del comunicado oficial sobre la recuperación del acceso del azúcar mexicana al mercado de Estados Unidos.