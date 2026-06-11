Mundial de Futbol 2026: Chaco Gimenez habla del debut de México y de "Santi" Gimenez

La Selección Mexicana inicia este jueves su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica, en el partido que marca el arranque oficial del torneo y coloca nuevamente a México en el centro de la conversación futbolística global.

Para Christian "Chaco" Gimenez, la inauguración tiene una lectura especial. Hace poco más de una década fue él quien defendía la camiseta nacional. Hoy observa cómo su hijo, Santiago Gimenez "Santi", forma parte de una generación que busca llevar al futbol mexicano a una nueva etapa.

En entrevista con El Economista, el exmediocampista argentino nacionalizado mexicano reflexiona sobre el significado de representar al país en una Copa del Mundo y sobre el momento que vive Santi como uno de los referentes ofensivos del equipo dirigido por Javier Aguirre.

"Cuando juegas para la Selección, entiendes rápidamente que ya no representas solamente a un club. Representas a millones de personas y eso tiene una responsabilidad enorme", dijo Chaco Gimenez.

La trayectoria de Chaco le permite hablar desde la experiencia. Tras iniciar su carrera profesional en Boca Juniors, llegó al futbol mexicano a principios de la década de los 2000. Su primer equipo fue Tiburones Rojos del Veracruz, posteriormente tuvo un paso por el América y más tarde encontró en Pachuca el escenario para consolidarse como una de las figuras de la Liga MX.

Con los Tuzos conquistó diversos títulos nacionales e internacionales, incluidos campeonatos de liga y torneos de carácter continental. Posteriormente se convirtió en uno de los jugadores más representativos de Cruz Azul, club con el que construyó una estrecha relación con la afición.

Su desempeño lo llevó a naturalizarse mexicano y posteriormente a ser convocado por la Selección Nacional.

El salto europeo

La historia de Santi Gimenez tiene varios puntos de conexión con la carrera de su padre, aunque también importantes diferencias.

Formado en las fuerzas básicas de Cruz Azul, debutó profesionalmente con el conjunto celeste y rápidamente se convirtió en uno de los delanteros con mayor proyección del futbol mexicano.

El salto internacional llegó en 2022 con su incorporación al Feyenoord de Rotterdam, donde encontró continuidad y títulos. Su rendimiento en la Eredivisie lo colocó entre los futbolistas mexicanos más seguidos en Europa y abrió la puerta para su llegada al AC Milan, uno de los clubes mayor tradición del futbol italiano.

Para Chaco, el crecimiento de Santi responde a una combinación de talento y disciplina.

La perseverancia, la dedicación a su profesión, la nobleza y el hambre de crecer han sido fundamentales", dijo Chaco Gimenez, exseleccionado mexicano y director técnico.

La conversación con Chaco se realizó durante el lanzamiento de la HONOR 600 Series, donde Santi Gimenez funge como embajador de la marca, y ahí consideró que uno de los principales desafíos para cualquier futbolista joven es mantener el equilibrio frente a la exposición mediática que acompaña al futbol moderno.

"Las redes sociales pueden ser una herramienta positiva, pero también pueden distraer. Hoy los jugadores reciben opiniones todo el tiempo y deben aprender a convivir con eso", agregó.

Santi Giménez, seleccionado nacionalFoto: Cortesía

El significado del Mundial

El Mundial 2026 representa una oportunidad inédita para una generación de futbolistas mexicanos que tendrá la posibilidad de disputar el torneo en casa. La expectativa alrededor del equipo nacional ha crecido conforme se acerca el debut frente a Sudáfrica, especialmente en torno a jugadores como Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

Chaco reconoce la presión que acompaña este tipo de escenarios, pero considera que la experiencia acumulada por Santi en Europa puede ser un factor relevante. "Lo veo tranquilo y preparado. Ha vivido partidos importantes en México y en Europa. Eso ayuda mucho cuando llegas a una competencia de este nivel".

Christian "Chaco" Gimenez, exfutbolista y director técnico.Foto: Patricia Ortega

Cuando se le pregunta qué consejo le ha dado antes del inicio del torneo, responde con una frase breve. "Que disfrute". La respuesta resume una visión construida durante más de dos décadas dentro del futbol profesional.

Nadie llega a una Copa del Mundo por casualidad. Hay mucho trabajo detrás. Por eso siempre le digo que disfrute cada momento".

Mientras México se prepara para enfrentar a Sudáfrica en el partido inaugural, Chaco observa una escena que conecta dos generaciones de una misma familia. Primero fue él quien representó a México. Ahora es Santi quien asume esa responsabilidad en el escenario más importante del futbol mundial.

Y para el exseleccionado nacional, esa transición representa uno de los capítulos más significativos de su historia dentro del deporte.