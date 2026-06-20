Mundial 2026: ¿cuándo termina y dónde se jugará la gran final?

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya está en marcha. Después de poco más de un mes de actividad, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará a su fin el próximo domingo 19 de julio de 2026, cuando se dispute la gran final del torneo más importante del futbol internacional.

El partido que definirá al monarca mundial se jugará en el MetLife Stadium, recinto ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York, Estados Unidos.

La edición de 2026 ha sido histórica desde su inicio, al tratarse del primer Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá, además de contar por primera vez con la participación de 48 selecciones nacionales.

¿A qué hora será la final del Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, la final está programada para las 15:00 horas del Tiempo del Este (ET) de Estados Unidos, lo que equivale a las 13:00 horas del centro de México.

Se espera que millones de aficionados alrededor del mundo sigan el encuentro que pondrá fin a más de un mes de competencia y que coronará al sucesor de la selección campeona vigente.Habrá show de medio tiempo por primera vez en la historia

Una de las principales novedades para la final del Mundial 2026 será la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, una práctica habitual en el Super Bowl, pero inédita en una Copa del Mundo.

La FIFA confirmó que la final contará con un show especial durante el descanso del partido, marcando un cambio histórico en la forma de presentar el evento deportivo más visto del planeta.

Entre los artistas anunciados para participar destacan Madonna, Shakira y BTS, quienes encabezarán el espectáculo ante miles de asistentes en el estadio y una audiencia global.

Un estadio preparado para la gran final

El MetLife Stadium fue elegido por la FIFA para albergar el partido más importante del torneo debido a su capacidad, infraestructura y experiencia en la organización de eventos deportivos de talla internacional.

El inmueble, casa de equipos de la NFL, recibirá a decenas de miles de aficionados para la ceremonia de clausura y el encuentro que pondrá punto final a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ello concluirá una edición que ya forma parte de la historia del futbol por su formato ampliado, sus tres países anfitriones y las innovaciones que la FIFA decidió incorporar para el cierre del campeonato.