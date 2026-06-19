Brasil revive en el Mundial 2026 con goleada 3-0 sobre Haití

Con un doblete de Matheus Cunha, Brasil revivió en el Mundial 2026 al golear 3-0 este viernes en Filadelfia a Haití, que se convirtió en la primera selección eliminada del torneo que se disputa en Norteamérica.

En su primer triunfo como entrenador en una Copa del Mundo, Carlo Ancelotti prácticamente aseguró el pase de la Canarinha a dieciseisavos de final como representante del Grupo C.

Cunha, una de las novedades del técnico italiano en el once titular, anotó los dos primeros goles (23', 36'), mientras que Vinícius Jr (45+3') cerró la cuenta para tranquilizar al pueblo brasileño tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1).

El Scratch de Carletto trepó a la punta de su zona, con cuatro unidades, las mismas de Marruecos, al que supera por diferencia de gol.

Decretó además el adiós de Haití (0 punto), sin opciones de avanzar de ronda con una fecha por jugar en su primera participación mundialista en 52 años, desde Alemania Federal 1974.

Con el liderato en juego, Brasil cerrará la primera ronda el miércoles en Miami ante Escocia, que perdió más temprano 1-0 con los Leones del Atlas en Foxborough.

El mismo día, en Atlanta, Haití se despedirá ante Marruecos.

Alineaciones de Brasil y Haití:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli, 64), Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson, 81) - Raphinha (Rayan, 40), Vinícius Júnior (Danilo, 81), Matheus Cunha (Endrick, 64). DT: Carlo Ancelotti.

Haití: Johny Placide - Arlus Carlens (Dominique Simon, 46), Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne, Hannes Delcroix, Martin Expérience - Josué Casimir (Deedson Vixamar, 62), Danley Jean Jacques, Jeanricner Bellegarde (Derrick Etienne, 81), Ruben Providence (Lenny Joseph, 71) - Frantzdy Pierrot (Wilson Isidor, 46). DT: Sébastien Migné.