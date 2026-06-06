Mundial 2026: estos son los países que instalarán sus campamentos base en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo llevará partidos a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. También convertirá a varias ciudades mexicanas en hogar temporal de selecciones nacionales que buscarán hacer historia en el torneo más grande jamás organizado.

La FIFA confirmó la lista definitiva de los Campamentos Base de los Equipos (Team Base Camps), instalaciones que funcionarán como centros de entrenamiento y recuperación para las 48 selecciones participantes durante la fase de grupos.

De los 48 equipos clasificados, siete eligieron establecer su base en México, mientras que 39 estarán en Estados Unidos y dos más en Canadá. ¿Qué son los campamentos base del Mundial?

Los campamentos base son las sedes donde los futbolistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo viven y entrenan durante buena parte de la competencia.

Aunque algunas selecciones deberán viajar a otras ciudades o incluso a otros países para disputar sus encuentros, regresarán a estos complejos para preparar los siguientes compromisos y recuperarse físicamente.

Según la FIFA, estas instalaciones se convierten en un "segundo hogar" para los equipos durante el torneo y representan una importante derrama económica para las comunidades anfitrionas.

México recibirá a siete equipos nacionales en distintas regiones del país: Selección Ciudad Centro de Entrenamiento Colombia Guadalajara Academia Atlas FC Corea del Sur Guadalajara Chivas Verde Valle Irán Tijuana Centro Xoloitzcuintle México Ciudad de México Centro de Alto Rendimiento (CAR) Sudáfrica Pachuca Universidad del Fútbol de Pachuca Túnez Monterrey Centro de Entrenamiento de Rayados Uruguay Cancún Centro de Entrenamiento Mayacoba Cancún

Cancún, Pachuca, Tijuana y Monterrey también estarán en el mapa mundialista

Más allá de las ciudades sede, otras localidades mexicanas tendrán un papel relevante en el torneo.

Uruguay eligió Cancún como centro de operaciones y entrenará en el complejo Mayakoba. Sudáfrica se instalará en Pachuca, aprovechando la infraestructura de la Universidad del Futbol.

Por su parte, Irán tendrá su base en Tijuana, utilizando el Centro Xoloitzcuintle de los Xolos, mientras que Túnez trabajará en las instalaciones de Rayados de Monterrey.

Un Mundial que llegará más allá de las sedes oficiales

La FIFA destacó que los campamentos base permitirán extender el impacto del Mundial a ciudades que no necesariamente albergarán partidos.

En total, 25 comunidades recibirán selecciones nacionales durante el torneo, generando actividad económica, turismo y una mayor cercanía entre los aficionados y los equipos participantes.

"Los campamentos base de los equipos son una parte fundamental de cualquier Copa Mundial de la FIFA. Es donde los equipos se instalan, entrenan y recuperan el ritmo diario del torneo", señaló Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con la definición de estos centros de entrenamiento, la organización del Mundial entra en una nueva etapa rumbo al arranque del torneo, programado para junio de 2026, cuando México volverá a colocarse en el centro de la fiesta futbolística mundial.