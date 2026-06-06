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Mundial 2026: estos son los países que instalarán sus campamentos base en México
Estas selecciones eligieron ciudades mexicanas como su centro de operaciones durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo llevará partidos a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. También convertirá a varias ciudades mexicanas en hogar temporal de selecciones nacionales que buscarán hacer historia en el torneo más grande jamás organizado.
La FIFA confirmó la lista definitiva de los Campamentos Base de los Equipos (Team Base Camps), instalaciones que funcionarán como centros de entrenamiento y recuperación para las 48 selecciones participantes durante la fase de grupos.
De los 48 equipos clasificados, siete eligieron establecer su base en México, mientras que 39 estarán en Estados Unidos y dos más en Canadá. ¿Qué son los campamentos base del Mundial?
Los campamentos base son las sedes donde los futbolistas, cuerpos técnicos y personal de apoyo viven y entrenan durante buena parte de la competencia.
Aunque algunas selecciones deberán viajar a otras ciudades o incluso a otros países para disputar sus encuentros, regresarán a estos complejos para preparar los siguientes compromisos y recuperarse físicamente.
Según la FIFA, estas instalaciones se convierten en un "segundo hogar" para los equipos durante el torneo y representan una importante derrama económica para las comunidades anfitrionas.
Selección
Ciudad
Centro de Entrenamiento
Colombia
Guadalajara
Academia Atlas FC
Corea del Sur
Guadalajara
Chivas Verde Valle
Irán
Tijuana
Centro Xoloitzcuintle
México
Ciudad de México
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
Sudáfrica
Pachuca
Universidad del Fútbol de Pachuca
Túnez
Monterrey
Centro de Entrenamiento de Rayados
Uruguay
Cancún
Centro de Entrenamiento Mayacoba Cancún
Cancún, Pachuca, Tijuana y Monterrey también estarán en el mapa mundialista
Más allá de las ciudades sede, otras localidades mexicanas tendrán un papel relevante en el torneo.
Uruguay eligió Cancún como centro de operaciones y entrenará en el complejo Mayakoba. Sudáfrica se instalará en Pachuca, aprovechando la infraestructura de la Universidad del Futbol.
Por su parte, Irán tendrá su base en Tijuana, utilizando el Centro Xoloitzcuintle de los Xolos, mientras que Túnez trabajará en las instalaciones de Rayados de Monterrey.
Un Mundial que llegará más allá de las sedes oficiales
La FIFA destacó que los campamentos base permitirán extender el impacto del Mundial a ciudades que no necesariamente albergarán partidos.
En total, 25 comunidades recibirán selecciones nacionales durante el torneo, generando actividad económica, turismo y una mayor cercanía entre los aficionados y los equipos participantes.
"Los campamentos base de los equipos son una parte fundamental de cualquier Copa Mundial de la FIFA. Es donde los equipos se instalan, entrenan y recuperan el ritmo diario del torneo", señaló Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con la definición de estos centros de entrenamiento, la organización del Mundial entra en una nueva etapa rumbo al arranque del torneo, programado para junio de 2026, cuando México volverá a colocarse en el centro de la fiesta futbolística mundial.