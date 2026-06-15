Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos de este martes 16 de junio

Los equipos que integran los Grupos I y J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 serán los encargados de protagonizar los partidos de este martes, en el sexto día de esta justa deportiva.

Francia se mide contra Senegal

Francia y Senegal, del Grupo I, serán los primeros en enfrentarse este 16 de junio en punto de la 1:00 pm (tiempo del Centro de México), en el estadio de Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos.

Se trata del primer paso para una selección gala en la terna de grandes favoritas para el título, ante un incómodo y peligroso combinado africano que ganó hace 24 años al equipo francés en el único precedente mundialista entre ambos conjuntos.

La campeona en 2018 y subcampeona en la última edición en 2022 celebrada en Catar vuelve con muchas opciones a por su tercera estrella -sería su tercer Mundial en 28 años-, aunque el primer obstáculo será Senegal, selección que protagonizó el mayor batacazo de "Les Bleus" en un Mundial hace más de dos décadas.

Francia y Senegal se cruzan de nuevo 24 años después de aquel debut galo en una Copa del Mundo a la que llegaba como campeona de Europa (2000) y del mundo (1998), pero no ganó ni un solo partido ni celebró ni un tanto a favor. Y la primera derrota fue ante los africanos, que disputaban su primer Mundial y ya escribieron una de las mejores páginas de su historia, ya que este es su mejor resultado en una cita mundialista.

Senegal disputa su cuarto Mundial, el tercero de manera consecutiva -récord de un combinado africano-, también con un buen balance para sacar el billete invicta, con siete triunfos y tres empates.

Sin embargo, su rendimiento en las fases finales, excepto en 2002 en el que se colaron entre las ocho mejores selecciones, ha estado lejos de las expectativas, sin superar los octavos en 2018 ni en 2022.

Posibles alineaciones de Francia y Senegal

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; y Mbappé.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Camara, Diarra, Gueye; Sarr, Jackson y Mané.

Árbitro: Alireza Faghani (IRN).

Estadio: MetLife Stadium (Estados Unidos).

Horario: Martes 16 de junio a las 1:00 pm (tiempo del Centro de México).

¿Dónde ver el partido Francia vs. Senegal?

Los fanáticos podrán ver este partido en México a través del servicio de streaming ViX Premium.

Noruega de Haaland se estrena en el mundial frente a la incógnita iraquí

La selección de Noruega de Erling Haaland debutará este miércoles a las 4:00 pm (tiempo del Centro de México) contra Irak en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la primera jornada del Grupo I, que se disputa en el Estadio Boston, donde el ariete del Manchester City buscará agrandar su figura a escala global.

Por su parte, Irak disputará su segundo Mundial después del de hace 40 años, casualmente, en México'86. El conjunto asiático logró su plaza después de derrotar a Bolivia por 2-1 en el pasado mes de abril.

El técnico Graham Arnold cuenta con los delanteros Ali Al-Hamadi y Aymen Hussein, autores de los goles en la victoria frente a la selección boliviana, como principal reclamo para lograr su primera victoria mundialista en la edición más larga de la historia.

¿Dónde ver el partido Irak vs. Noruega?

Irak: Basil; Hussein Ali, Tasheen, Hashem, Doski; Al Almmari, Aimar Sher; Bayesh, Marko Farji; Al Hamadi y Hussein.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe; Berge, Thorsby, Odegaard; Nusa, Sorloth y Haaland.

Árbitro: Pierre Ghislain Atcho (GAB).

Estadio: Estadio de Boston.

Horario: Martes 16 de junio a las 4:00 pm.

¿Dónde ver el partido Iraq vs. Noruega?

El juego será transmitido en México a través del servicio de streaming ViX Premium.

Argentina busca defender su corona ante Argelia

Las selecciones de Argentina y Argelia, del Grupo J, jugarán a las 7:00 pm (tiempo del centro de México) en el estadio de Kansas.

Argentina iniciará la defensa de su corona mundial en el Estadio Kansas City (Estados Unidos), donde se medirá a una Argelia que regresa a una Copa del Mundo más de una década después y que quiere comprobar desde el primer día si está preparada para competir de verdad con una de las grandes favoritas al título.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni vuelve a escena con buena parte del bloque campeón y con el reto de lograr algo que nadie consigue desde Brasil en 1962: revalidar un título mundial.

Y lo hará todavía de la mano de Leo Messi. El capitán argentino, ya rozando la cuarentena, afronta su sexta Copa del Mundo consecutiva y todo apunta a que será su despedida definitiva del gran escaparate internacional.

Mientras que, Argelia llega con menos foco, pero con argumentos para incomodar. Los 'Zorros del Desierto' disputarán apenas el quinto Mundial de su historia y el primero desde Brasil 2014, donde alcanzaron sus históricos octavos de final y obligaron a Alemania, después campeona, a sufrir una prórroga para eliminarlos. Antes, en España 1982, protagonizaron una de las historias más recordadas de los Mundiales al quedar fuera tras vencer a Alemania Federal y verse perjudicados por el polémico 1-0 entre los germanos y Austria en El Molinón.

El equipo de Vladimir Petkovic quiere recuperar aquella imagen competitiva. El técnico bosnio, que ya convirtió a Suiza en una selección incómoda en grandes torneos, ha encontrado una mezcla interesante entre experiencia y renovación. Siguen referentes como Riyad Mahrez o Aïssa Mandi, pero el grupo ha ganado dinamismo con nombres como Mohamed Amoura, máximo goleador de la clasificación africana con diez tantos, Rayan Aït-Nouri o jóvenes como Ibrahim Maza.

Posibles alineaciones de Argentina y Argelia

Argentina: Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Medina; Mac Allister, Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Almada.

Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Hadjam, Aït Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Aouar; Mahrez, Gouiri y Amoura.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).

Estadio: Estadio Kansas City (Kansas, Estados Unidos).

Horario: Martes 16 de junio a las 7:00 pm.

¿Dónde ver el partido Argentina vs. Argelia?

El encuentro será transmitido en México de forma gratuita por televisión abierta, en Canal 5, Canal 9, Azteca 7 y en el servicio de streaming VIX.

Austria anhela un reencuentro especial frente a Jordania

Ya entrada la noche, a las 8:00 pm (tiempo del centro de México), la selección de fútbol de Austria, liderada por el madridista David Alaba, afronta este martes su regreso al Mundial casi tres décadas después frente a la debutante Jordania en el Grupo J con el anhelo de lograr un triunfo en San Francisco que le acerque a la clasificación para los cruces.

David Alaba debutará en el Mundial con 33 años, ya que su selección no disputaba el torneo desde la edición de Francia'98.

Alineaciones posibles de Austria y Jordania

Austria: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager, Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; y Arnautovic.

Jordania: Abulaila; Al Arab, Nasib, Obaid; Haddad, Al Rawabdeh, Al Rashdan, Abu Taha; Al Taamari, Fakhoury y Ali Olwan.

Árbitro: Dahane Beida (MRT).

Estadio: San Francisco Bay Arena.

Horario: Martes 16 de junio a las 8:00 pm

¿Dónde ver el partido Austria vs. Jordania?

Este partido será transmitido en México a través del servicio de streaming ViX Premium

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