Mundial reivindica a Pochettino con Estados Unidos

La Copa del Mundo pudo terminar de hundir a Mauricio Pochettino como entrenador de la selección de Estados Unidos. Sin embargo, el efecto que se está viendo hasta ahora, con el boleto asegurado a dieciseisavos de final, es todo lo contrario: se está reivindicando.

Estados Unidos logró el liderato del Grupo D por encima de Australia, Paraguay y Turquía. Si bien ninguna es una selección realmente protagonista en Copas del Mundo, tampoco suponían un flan para Pochettino y sus 26 convocados.

Pero los buenos resultados les aseguraron el pase a la siguiente ronda, donde lucen como amplios favoritos contra Bosnia-Herzegovina, que nunca antes ha jugado eliminación directa en una Copa del Mundo.

Llegada complicada

El argentino Pochettino tomó el cargo como seleccionador después de la Copa América 2024, en la que el equipo de las Barras y las Estrellas fue eliminado justamente en fase de grupos.

En ese entonces, restaban 20 meses para preparar un evento histórico para Estados Unidos como anfitrión del Mundial por segunda vez. En la primera ocasión, en 1994, Bora Milutinovic los llevó hasta octavos de final.

Su prestigio se forjó dirigiendo a clubes de la élite europea como Tottenham Hotspur, Chelsea y París Saint-Germain (PSG), incluyendo la tutela de jugadores como Lionel Messi y Harry Kane. Esa fue su principal carta de presentación con la federación estadounidense (US Soccer).

Sin embargo, Pochettino perdió cinco de sus primeros 10 duelos al frente de la selección norteamericana, lo que sembraba más dudas que respuestas a un año del Mundial.

Por ello, Estados Unidos (+6,000) estaba detrás de Noruega (+3,500), Colombia (4,000) y Japón (+4,500) en las apuestas de FanDuel Sportsbook antes de iniciar la máxima competencia de la FIFA.

Pero ahora el propio argentino está convencido de que su equipo puede llegar al menos a semifinales: “Partiendo de que contamos con un grupo de calidad, con mentalidad fuerte y el apoyo de la afición local, todo está preparado para generar energía positiva e intentar repetir lo que Corea del Sur y Marruecos lograron en 2002 y 2022”.

Corea logró ser semifinalista en 2002 siendo local y Marruecos en 2022 con cierto apoyo ‘hermano’ de la cultura árabe en Qatar.

Y Pochettino reinventó su esencia. Nunca había dirigido a una selección, sólo tenía la experiencia de haber sido mundialista con Argentina en 2002. Depositó su plan en jugadores de prestigio internacional, destacando Christian Pulisic.

Solidez en el Mundial

Estados Unidos dio el primer golpe de autoridad en el Mundial 2026 al ser líder del Grupo D con las victorias 4-1 sobre Paraguay, 2-0 sobre Australia y a pesar de la derrota 2-3 ante Turquía.

En 26 partidos previos a la Copa del Mundo, Pochettino registró 15 triunfos, 10 derrotas y un empate. El balance no lucía tan escandaloso, pero la falta de convencimiento provenía de perder en semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf y en la final de Copa Oro (ambas en 2025).

Cambió la retórica hacia sus jugadores en el Mundial: “Aunque es argentino, tiene esa mentalidad de decir ‘esto es lo que somos y lo que representa Estados Unidos’. Incluso desde una perspectiva externa, nos mostró a los estadounidenses de qué se trata”, compartió el mediocampista Sebastian Berhalter.

Y si bien Pulisic es la cara del equipo ante el planeta, como capitán y forjado en clubes de alcurnia europea (AC Milan, Chelsea y Borussia Dortmund), Pochettino ha fijado sus bases también en jugadores nuevos, que le ayudan en la química grupal.

Tim Ream (1,855), Matt Freese (1,530) y Alex Freeman (1,382) son los jugadores con más minutos en la era Pochettino.

En total, según un artículo de Los Angeles Times, cinco de sus 26 convocados al Mundial debutaron con la selección de Estados Unidos en los últimos 18 meses, ya con el argentino al frente.

La vara de Estados Unidos en Mundiales es muy alta porque en 1930 logró el tercer lugar apenas con dos victorias. Ahora necesitaría al menos cuatro, independientemente de la fase de grupos, para alcanzar ese mismo mérito.

Pero con Pochettino, la ilusión está centrada en la campaña “¿Por qué nosotros no?”, que en inglés se escribe “Why not us?” y está impresa en la oficina del entrenador.