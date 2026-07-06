Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial por lesión en festejo tras victoria contra México

El inglés Jordan Henderson se ⁠perderá lo que queda del Mundial, informó Sky Sports este lunes, ya que necesita ⁠someterse a una intervención quirúrgica ⁠por la lesión en un brazo que sufrió durante las celebraciones tras la victoria de su selección por 3-2 ante México en octavos de final.

El veterano centrocampista del Brentford cayó al resbalarse mientras saltaba una valla en el Estadio Azteca el domingo, y las imágenes de video mostraron cómo se le doblaba el antebrazo.

Tras abandonar el campo en camilla y recibir oxígeno, Henderson fue trasladado a un hospital de Ciudad de México y no regresó a la concentración de Inglaterra en Kansas City con el resto de la plantilla de Thomas Tuchel.

Un ⁠miembro del equipo médico de ⁠Inglaterra se quedó ⁠con él.

Henderson, de 36 años, no llegó ⁠a salir al campo contra México, pero el excapitán del Liverpool es una de las figuras más respetadas de la plantilla, ya que aporta liderazgo, experiencia y tranquilidad al equipo.

La Federación Inglesa de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente ⁠sobre la participación de Henderson en el resto del torneo.