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Jordan Henderson se perderá el resto del Mundial por lesión en festejo tras victoria contra México
El veterano centrocampista del Brentford cayó al resbalarse mientras saltaba una valla en el Estadio Azteca el domingo.
El inglés Jordan Henderson se perderá lo que queda del Mundial, informó Sky Sports este lunes, ya que necesita someterse a una intervención quirúrgica por la lesión en un brazo que sufrió durante las celebraciones tras la victoria de su selección por 3-2 ante México en octavos de final.
El veterano centrocampista del Brentford cayó al resbalarse mientras saltaba una valla en el Estadio Azteca el domingo, y las imágenes de video mostraron cómo se le doblaba el antebrazo.
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Tras abandonar el campo en camilla y recibir oxígeno, Henderson fue trasladado a un hospital de Ciudad de México y no regresó a la concentración de Inglaterra en Kansas City con el resto de la plantilla de Thomas Tuchel.
Un miembro del equipo médico de Inglaterra se quedó con él.
Henderson, de 36 años, no llegó a salir al campo contra México, pero el excapitán del Liverpool es una de las figuras más respetadas de la plantilla, ya que aporta liderazgo, experiencia y tranquilidad al equipo.
La Federación Inglesa de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre la participación de Henderson en el resto del torneo.