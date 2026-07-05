Reportan 1,200 desapariciones durante Mundial

Decenas de familiares de personas desaparecidas, encabezados por madres buscadoras, se manifestaron este domingo sobre Paseo de la Reforma en el marco del partido de México contra Inglaterra, en un acto para visibilizar la crisis de desaparecidos del país.

Entre aficionados, que desde muy temprano se concentraron sobre Paseo de la Reforma para ver el partido; familiares y madres buscadoras se manifestaron desde la Estela de Luz hacia la Glorieta del Ahuehuete, mejor conocida como la glorieta de los desaparecidos, para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de sus seres queridos.

Previo a llegar a la llamada glorieta de los desaparecidos, un pequeño grupo de manifestantes fue detenido por elementos policíacos que fueron desplegados como parte del megaoperativo para vigilar el juego del mundial; no obstante, tras un breve enfrentamiento y reclamos de madres educadoras, los policías permitieron su paso.

En su recorrido, las y los manifestantes portaban las fichas de búsqueda de sus familiares, así como una enorme lona con la leyenda: “Más de 133,000 personas desaparecidas en México”.

A su paso también lanzaban consignas como: “México, campeón en desaparición”, y ante la miradas de los aficionados, no daban en llamarlos para que se unieran a la marcha al grito de: “Señor, señora, no sea indiferente” y “Únete, únete, que tus hijos pueden ser".

Lanzan críticas

Una vez que llegaron a la glorieta de las y los desaparecidos, las madres buscadoras no dudaron en criticar la criminalización que han vivido desde el gobierno y al momento de realizar sus protestas en lo que va del Mundial de Futbol.

Al tiempo que alertan que desde que inició el Mundial, se han registrado más de 1,200 nuevos casos de personas desaparecidas. “Estado mexicano busca proyectar su imagen de fiesta y modernidad, el país y nosotras continuamos enfrentando una grave crisis de inseguridad y desapariciones”.

Asimismo, insistieron que sus manifestaciones no son contra la celebración de la Copa del Mundo, ya que lo que buscan es visibilizar la problemática que hay en el país en materia de personas desaparecidas.

En el lugar, también realizaron un acto ecuménico y una “cascarita por la memoria y contra el olvido”.