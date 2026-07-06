El cumplimiento laboral en el T-MEC es obligatorio y vigente ante revisiones anuales

Las empresas en México deben asumir el cumplimiento de los compromisos laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como una obligación corporativa estricta y plenamente vigente.

La decisión de Estados Unidos de no extender el acuerdo original no suspende ni relaja la fiscalización; por el contrario, introduce un esquema de revisiones anuales que mantiene la naturaleza punitiva del tratado, donde el incumplimiento se sanciona directamente con el bloqueo de exportaciones y la suspensión de beneficios arancelarios.

Por ello, el cumplimiento de la normativa dejó de ser un asunto administrativo interno para convertirse en una condición ineludible de competitividad internacional y continuidad del negocio.

En el reporte "Resumen Ejecutivo: Compromisos Laborales del T-MEC", Germán de la Garza de Vecchi, socio de Fisher Phillips, detalla que las organizaciones tienen la obligación de aplicar mecanismos de control para subsanar brechas operativas y mitigar riesgos legales. El marco legal mandata garantizar el voto libre, directo y secreto en materia de democracia sindical, un rubro crítico si se considera que "de los más de 45,549 CCT registrados históricamente, únicamente el 22% cuenta con actividad real demostrable".

Asimismo, De la Garza expuso que las regulaciones vigentes obligan a la erradicación del trabajo infantil y forzoso, la no discriminación y la transición hacia el modelo de Tribunales Laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El especialista enfatiza la asimetría del proceso, dado que "EU utiliza activamente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) para inspeccionar plantas en territorio mexicano, mientras que México carece de una facultad recíproca con el mismo impacto".

Por su parte, Luis Manuel Guaida, socio de Guaida y Asociados, señala en su "Análisis Legal Laboral" que las empresas vinculadas a las cadenas de suministro de Norteamérica deben demostrar de forma verificable que sus relaciones laborales son auténticas.

Ante el endurecimiento de la agenda de Estados Unidos, que utiliza lo laboral como herramienta de negociación política y comercial, Guaida advierte que "el cumplimiento laboral dejará de ser reactivo".

Destacó que las áreas de recursos humanos están obligadas a adoptar una lógica preventiva basada en expedientes completos, auditorías internas y trazabilidad de decisiones. El analista concluye que el resultado de esta fiscalización permanente sobre los centros de trabajo "influirá en el lugar que México ocupará dentro de la nueva arquitectura productiva de Norteamérica".