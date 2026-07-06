Agencias de EU incautan más de 600 drones cerca de las sedes del Mundial 2026

Las agencias estadounidenses han ⁠incautado más de 600 drones cerca de ⁠las sedes de ⁠la Copa del Mundo desde el inicio del torneo el 11 de junio, informó este lunes la Administración de Seguridad en el Transporte.

Los días de partido están prohibidas todas las operaciones aéreas, incluidos los drones, en un radio de tres millas náuticas y hasta los 915 metros sobre el nivel del suelo en torno a ⁠los estadios, salvo ⁠que cuenten ⁠con autorización específica de los controladores ⁠aéreos.

El FBI indicó que los drones han sido incautados en el espacio aéreo restringido de las once ciudades estadounidenses que acogen el ⁠torneo.