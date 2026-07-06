TMKS repunta casi 11% ante posible adjudicación de contrato de submarinos por Canadá

La división naval de ThyssenKrupp, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS), experimentó un incremento del precio de sus acciones en la Bolsa de Fráncfort cercano al 11% ante las informaciones que apuntan a que el Gobierno de Canadá se ha decantado por la compañía germana para un contrato de construcción de doce submarinos valorado en al menos 12,000 millones de dólares.

Las acciones de TKMS cerrarón la sesión bursátil con un precio de 93.80 euros, frente a lo 83.70 euros registrado en la pasada jornada, con lo que se han disparado hasta 10.7 por ciento.

El diario canadiense The Globe and Mail ha adelantado la noticia citando a varias fuentes familiarizadas con el asunto y se espera que el primer ministro canadiense, Mark Carney, anuncie este mismo lunes la adjudicación del contrato.

Esta decisión llega después de una larga batalla entre Alemania y Corea del Sur, con la empresa Hanwha Ocean, por hacerse con el contrato de defensa, y a pocos días de la reunión de OTAN en Ankara en la que el propio Carney estará presente.

De esta manera, Canadá ha preferido acercar posturas con un socio de la OTAN frente a la compañía surcoreana.

Además de la propia construcción de los submarinos, el contrato establece un periodo de mantenimiento por varias décadas, por lo que el valor total de esta operación podría elevarse hasta los 70,000 millones de dólares, según varias estimaciones.

Con estos submarinos Canadá busca modernizar su flota y mejorar el patrullaje de sus miles de kilómetros de costa, sobre todo en la zona del Ártico. El Gobierno canadiense y TKMS todavía tendrán que cerrar varios flecos de la adjudicación que podría llevar años hasta su finalización.