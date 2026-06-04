FIFA prohíbe a los aficionados llevar vuvuzelas a los estadios del Mundial 2026

Los aficionados ⁠al fútbol que quieran animar los partidos del Mundial ⁠2026 tendrán que prescindir de las vuvuzelas, porque la FIFA ha prohibido las trompetas de plástico en los recintos de Estados ⁠Unidos, Canadá y México en ⁠su código de conducta para los estadios.

Las vuvuzelas, unas trompetas de plástico de tubo largo, son un elemento habitual en los partidos de fútbol sudafricanos y arrasaron en todo el mundo durante el Mundial de 2010 que se jugó en ese país.

Sin embargo, han sido objeto de críticas por su sonido monótono y zumbante, que a menudo se compara con un enjambre de abejas.

Junto con las vuvuzelas, los silbatos, las bocinas de aire y otros dispositivos que emiten ruidos excesivamente fuertes están prohibidos en las 16 sedes del Mundial, según el código de conducta de la FIFA para los estadios. También están prohibidos los instrumentos que emiten rayos láser, punteros de luz o emisiones similares.

La lista de artículos y comportamientos prohibidos continúa indicando que la pintura corporal y los tatuajes no ⁠se consideran ropa. También está prohibido correr ⁠desnudo, exhibirse o quitarse la ⁠ropa para mostrar partes íntimas del cuerpo.

La FIFA también ha prohibido ⁠a los espectadores llevar botellas de agua reutilizables a los recintos, alegando motivos de seguridad.

Según el código, a los asistentes que incumplan las normas se les podrá denegar la entrada o expulsar del estadio.

La Copa del Mundo con 48 equipos, organizada por Estados Unidos, Canadá y México, se jugará del 11 de ⁠junio al 19 de julio.

México inaugurará el torneo contra Sudáfrica el 11 de junio.