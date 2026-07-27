El dilema de la UNAM

A partir de la información divulgada por la UNAM, es notoria la atipicidad de los resultados obtenidos por los aspirantes que aprobaron el examen de admisión a la licenciatura. Los modelos estadísticos aplicados por Arturo Erdély, que han circulado profusamente en las redes sociales, permiten una primera exploración a un problema mayúsculo.

El cambio observado en relación a los resultados del 2026 y en los años anteriores es notable. Los admitidos, en su gran mayoría, corresponderían a casos atípicos. Los excluidos han comenzado a levantar la voz. Esta vez, los rechazados tienen razones de sobra para exigir que se repita el examen de admisión. Y se prescinda de la modalidad online.

A través de la Gaceta Universitaria, la institución confirmó la suspensión de la inscripción al ciclo escolar 2026-2027/1 para los alumnos de todas las licenciaturas admitidos tras de la aplicación del examen de admisión en línea. Los afectados podrán reanudar sus trámites hasta que la Comisión Técnica de expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas presente sus conclusiones y recomendaciones.

El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria.

Exentos de esta decisión, los egresados del bachillerato universitario con pase reglamentado, que no requieren entregar documentos. “La asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna”, ratificó la autoridad.

Deberán esperar la reanudación del proceso de inscripción y el inicio de las actividades académicas, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente a través de los medios oficiales de comunicación de la UNAM.

Ayer, el rector Leonardo Lomelí presidió la sesión de instalación de la Comisión Técnica designada exprofeso para la revisión del procedimiento y los resultados del concurso de selección. De su dictamen dependerá la decisión administrativa.

El peor escenario es la cancelación del proceso de admisión y aplicar nuevamente los exámenes en persona. Algunos expertos consideran que esta nueva convocatoria solo involucraría a una quinta parte de los aspirantes.

Erdely, entre ellos, puso como ejemplo el caso de los aspirantes a médico cirujano: de los 13,668 aspirantes, solo 2,818 obtuvieron 106 aciertos o más, que es el mínimo para asegurar el ingreso.

alberto.aguirre@eleconomista.mx