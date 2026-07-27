Proponen otra boleta para visibilizar a plurinominales

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona, propuso implementar una doble boleta para elegir de forma separada a los diputados de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, también conocidos como plurinominales.

La medida busca ampliar la libertad del sufragio, legitimar a las candidaturas plurinominales, fortalecer la vinculación entre electores y representantes, e impulsar campañas centradas en proyectos legislativos de alcance nacional.

Durante una conferencia de prensa, el integrante del Consejo General argumentó que obligar a la ciudadanía a votar en la misma boleta para dos elecciones distintas vulnera el derecho al voto libre.

De igual manera, explicó que la separación otorgaría visibilidad a los aspirantes de representación proporcional, quienes actualmente no realizan campañas propias por aparecer en el reverso de las boletas.

El funcionario recordó que entre 1979 y 1985 existió una boleta independiente mediante la cual las candidaturas plurinominales obtenían respaldos directos en las urnas.

El consejero del INE añadió que la dinámica actual invisibiliza a estos representantes frente al electorado, a pesar de que históricamente requieren un volumen mayor de votos para acceder al Congreso de la Unión en comparación con los legisladores distritales.

“Hoy por hoy, todos votamos por diputados de Representación Proporcional, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera lo sabe porque no es visible”, indicó.

Espadas Ancona sostuvo que la iniciativa incentivaría a los partidos políticos a postular perfiles de mayor prestigio y reconocimiento público.

Respecto a la modificación, el consejero indicó que es jurídicamente simple y operativamente viable al no requerir reformas a la Constitución.

Además, un análisis de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del INE determinó que la inclusión de una boleta adicional no generaría afectaciones relevantes en las casillas.

Planteó presentar formalmente la propuesta cuando se definan las características de las boletas del próximo proceso electoral federal, dejando la decisión a votación de los 10 integrantes restantes del Consejo General.

Con base en el principio pro persona del Artículo 1 Constitucional, concluyó que no existe justificación para otorgar un trato diferenciado a las candidaturas proporcionales respecto a las de mayoría.