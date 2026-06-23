Mundial 20226: Alemania busca ampliar su racha ganadora ante Ecuador

Una Alemania ya clasificada para la siguiente ronda del Mundial intentará sumar este jueves su tercera victoria en tres partidos en el Grupo E cuando se enfrente a Ecuador, con el objetivo de ampliar su racha ganadora a 12 partidos consecutivos y mantener su impulso en el torneo.

El seleccionador Julian Nagelsmann tendrá que modificar su línea defensiva después de que el central titular Nico Schlotterbeck quedara descartado para el resto del torneo debido a una lesión en los ligamentos del tobillo que sufrió en la victoria por 2-1 in extremis sobre Costa de Marfil la semana pasada.

Es probable que Antonio Rüdiger, que sustituyó a Schlotterbeck en ese partido, sea titular por primera vez en el campeonato, formando pareja con Jonathan Tah en el centro de la zaga germana.

La defensa de Nagelsmann se ha mostrado algo inestable en algunos momentos y la ausencia de Schlotterbeck la pondrá aún más a prueba frente a Ecuador, que se encuentra entre la espada y la pared tras haber conseguido solo un empate sin goles contra Curazao y haber perdido su primer partido ante Costa de Marfil.

Los sudamericanos, que realizaron 28 disparos a puerta contra Curazao pero no lograron ningún tanto, ocupan el tercer puesto con un punto, por delante de Curazao por diferencia de goles. Costa de Marfil marcha segunda del grupo con tres puntos.

Los ecuatorianos llegaron al torneo con una racha de 19 partidos invictos, tras quedar subcampeones en las eliminatorias sudamericanas por detrás de la actual campeona del mundo, Argentina, y ahora necesitan vencer a los alemanes para tener alguna posibilidad de pasar de ronda.

Alemania, con seis puntos, ya tiene asegurado el primer puesto del grupo independientemente del resultado, y disputará su partido de dieciseisavos de final en Boston ante un rival aún por determinarse.

Sin embargo, es poco probable que los germanos bajen el ritmo o den descanso a jugadores clave de cara a la fase eliminatoria, ya que el equipo está ansioso por mantener su racha ganadora.

"Tenemos que mantener el ritmo, porque cada victoria nos viene bien", afirmó el centrocampista ofensivo Nadiem Amiri. "Es un partido extremadamente importante para nosotros, con muchos aficionados que vienen desde Alemania, así que queremos ganarlo al 100% y saldremos al campo con la máxima intensidad".

Es precisamente esa intensidad máxima la que Nagelsmann quiere mantener después de que su equipo alcanzara la fase eliminatoria por primera vez en 12 años —tras dos eliminaciones en la primera ronda en los torneos de 2018 y 2022— y despertara al instante entre sus aficionados la esperanza de un quinto título mundial.