Querétaro fortalece relación con Estados Unidos

Colón, Querétaro. La American Society of Mexico (AmSoc), que fomenta la relación entre México y Estados Unidos, instaló un consejo en Querétaro.

La instalación se llevó a cabo en la sede de Elisia, que se localiza en Colón y se proyecta como un complejo educativo y tecnológico con potencial para atraer inversiones en la región.

La puesta en marcha de la AmSoc se relaciona con la inversión de empresas estadounidenses en el estado y por el proyecto Elisia, destacó el presidente de la AmSoc, Larry Rubin.

La asociación impulsará proyectos de corte empresarial y educativo, debido a que Elisia también alberga al modelo Elisia Education Hub que cuenta con oferta educativa de Arkansas State University y de Texas State University, está en gestiones para incorporar programas del New York Institute of Technology.

El director de la AmSoc, Enrique Huesca, destacó que la creación del consejo regional tiene la visión de impulsar la relación bilateral, especialmente desde una base educativa.

En el marco de la instalación del consejo local, representantes de Elisia expusieron el potencial de inversión que proyectan en este complejo.

Ecosistema educativo

El desarrollo Elisia consta de 840 hectáreas, alberga al ecosistema educativo de Elisia Education Hub; alrededor también está un parque industrial (Elisia Tech Park) que está proyectando para alojar centros de datos, donde ya están Microsoft y Ascenty, explicó el presidente de Elisia y vicepresidente del AmSoc Querétaro, Ricardo González.

Los desarrolladores perfilan iniciativas para dotar de energía al proyecto y atraer más centros de datos, por lo que están en trámites para instalar una subestación, también, planear una microrred para tener mayor capacidad y seguridad.

En el desarrollo de Elisia, que agrupa las 840 hectáreas, se han ejercido inversiones por 120 millones de dólares en la adquisición de tierra, en infraestructura, generación de energía y suministro de agua, más 750 millones de inversión adicional de empresas americanas y extranjeras que han invertido en infraestructura y en fases iniciales de energía, en suma, representan 870 millones de dólares, explicó Miguel Laporta, asesor de Elisia.

En los próximos cinco a siete años la zona podría captar inversiones potenciales por 19,000 millones de dólares en infraestructura, energía y equipamiento de los data centers.