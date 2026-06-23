Consar y Conasami firman convenio de colaboración

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) firmaron un convenio de colaboración para intercambiar información estadística, desarrollar estudios conjuntos y generar evidencia que contribuya a mejorar la comprensión entre la evolución salarial y el sistema pensionario.

Y es que hay que recordar que algunos de los elementos fundamentales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), como son las contribuciones a las afores, el saldo de las cuentas, los retiros por desempleo, las tasas de reemplazo, entre otros, están relacionados directamente con el nivel de los salarios que hay en el país.

Mediante el convenio, ambas instituciones podrán desarrollar estudios y proyectos de investigación relacionados con el impacto de la política salarial en el ahorro para el retiro y las pensiones, dijeron ambas dependencias a través de un comunicado conjunto.

El presidente de la Consar, Julio César Cervantes Parra, destacó que este convenio representa una oportunidad para aprovechar las capacidades técnicas y analíticas de ambas instituciones en favor de las personas trabajadoras de México.

“La combinación de conocimientos y experiencia de ambas instituciones contribuirá a generar evidencia de la más alta calidad para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas”, afirmó el presidente de la Consar, Julio César Cervantes.

Por su parte, el presidente de la Conasami, Luis Felipe Munguía Corella, destacó que la actual política de recuperación del salario mínimo no solo ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la pobreza y mitigar la desigualdad económica, sino que también ha tenido un impacto positivo en la formalización laboral.

Agregó que este convenio permitirá aportar evidencia sólida sobre cómo la dignificación de los ingresos se traduce de forma directa en un aumento en las aportaciones de las personas trabajadoras, fortaleciendo así la suficiencia y sostenibilidad de sus pensiones para el retiro.

Ambas dependencias destacaron que la firma de este convenio se da en un contexto en el que México atraviesa por una “Primavera Laboral”, con la revalorización del salario mínimo.