Elye Wahi, de Cosa de Marfil, implicado en investigación sobre apuestas en Francia

El delantero Elye Wahi, integrante del plantel mundialista de Costa de Marfil, es parte de una pesquisa sobre presunta corrupción tras detectarse patrones de apuestas inusuales en torno a una tarjeta amarilla en un partido de la Ligue 1, dijeron las autoridades y de la Liga Francesa de Fútbol Profesional.

Wahi, con quien no se pudo contactar de inmediato para recabar sus comentarios, no fue identificado como sospechoso.

Un portavoz de la fiscalía de Marsella declaró a Reuters que un jugador de la Ligue 1 de 23 años fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación sobre presuntos delitos de fraude organizado, corrupción deportiva organizada, receptación y blanqueo de capitales.

La LFP afirmó que había alertado a las autoridades después de que sus socios encargados de la supervisión de apuestas detectaran un volumen inusualmente elevado de apuestas realizadas a nivel internacional sobre la posibilidad de que Wahi recibiera una tarjeta amarilla durante el partido de la última jornada de liga del Niza contra el Metz, el 17 de mayo.

La LFP dijo que no había iniciado ningún procedimiento disciplinario y que no haría más comentarios al respecto.

Reuters no pudo contactar de inmediato con la selección de Costa de Marfil ni con el agente de Wahi para recabar comentarios.

The Athletic informó el miércoles que Wahi había sido detenido por la policía francesa el 29 de mayo, poco más de dos semanas antes de que Costa de Marfil debutara en el Mundial con una victoria 1-0 sobre Ecuador en Filadelfia.

Las apuestas deportivas están muy arraigadas en Francia, donde las en línea se legalizaron hace 16 años, poco antes del Mundial 2010.

Estados Unidos, que este año coorganiza el Mundial junto con Canadá y México, ha experimentado una rápida expansión de las apuestas deportivas en todo el país desde que la Corte Suprema allanó el camino para que los estados legalizaran esta práctica en 2018.