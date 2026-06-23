¿Quiénes son las y los máximos goleadores históricos de los Mundiales?

El delantero argentino, Lionel Messi, se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 dianas, gracias a su doblete frente a Austria (2-0), que le permitió deshacer su empate con el alemán Miroslav Klose (16) y superar a la máxima anotadora brasileña, Marta Vieira da Silva (17).

Tras su 'hat-trick' frente a Argelia (3-0), el exfutbolista del FC Barcelona y jugador del Inter Miami añadió dos nuevos goles (min.38 y 95) a su colección, reponiéndose a un penalti fallado en el minuto 5, y se sitúa como el máximo artillero de esta edición (5) en la que México, Estados Unidos y Canadá son coanfitriones.

Messi, que disputa su sexta Copa del Mundo, marcó su primer gol mundialista en Alemania 2006 frente a Serbia (6-0).

En tanto, en esta jornada, el futbolista francés, Kylian Mbappé, le pisó los talones a Messi tras marcar también un doblete en el triunfo 3-0 de Francia ante Irak, con lo que sumó 16 anotaciones y así quedó a dos tantos del récord impuesto por el argentino.

Abajo de Mbappé y Miroslav Klose, se encuentran el brasileño Ronaldo Nazário con 15 dianas; mientras que la estadounidense Abby Wambach y los alemanes Birgit Prinz y Gerd Müller, le siguen con 14 goles cada uno.

El futbolista francés Just Fontaine continúa este ránking con 13 goles, los cuales fueron anotados en tan solo seis partidos en el Mundial Suecia 1958.

Les siguen la futbolista estadounidense Michelle Akers y la leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, con 12 goles.

(Con información de AFP y Europa Press).