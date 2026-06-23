Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos del miércoles 24 de junio

Los reflectores vuelven a poner la mira en la Selección Mexicana en el día 14 de la Copa del Mundo 2026, con la tercera y última jornada de la Fase de Grupos en la que se enfrentará a República Checa en el Estadio Ciudad de México.

Los Grupos A, B y C competirán este miércoles 24 de junio, ya sea para reafirmar su clasificación o aprovechar su última oportunidad para llegar a dieciseisavos de final.

El torneo, en el que México, Canadá y Estados Unidos son coanfitriones inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Esta edición del Mundial 2026 se desarrolla en 16 ciudades con la participación de 48 selecciones nacionales de fútbol.

Te compartimos cuáles serán los partidos de la Copa Mundial que se jugarán este miércoles 24 de junio:

Suiza vs. Canadá

El coanfitrión canadiense y Suiza serán los encargados de arrancar la jornada a la 1:00 pm (tiempo del centro de México) en su lucha por el liderato, en un partido en el que un empate también clasificaría a ambas para los dieciseisavos de final, con Canadá como primeros.

En el BC Place de Vancouver, se enfrentarán los dos primeros clasificados del Grupo B, igualados a cuatro puntos tras conseguir un empate y una victoria en las dos primeras jornadas del torneo. Sin embargo, la anfitriona, que busca su primera clasificación para las eliminatorias den una cita mundialista, marcha por delante por mejor diferencia de goles.

Este miércoles, Canadá se clasificará para dieciseisavos como primero de grupo, cruzándose con el tercero de los Grupos E, F, G, I o J en Vancouver el 2 de julio, si gana o empata. Si pierde contra los helvéticos y Bosnia no logra vencer a Catar, pasará como segunda, igual que si cae y los balcánicos ganan a los asiáticos y Canadá termina por encima de los europeos por diferencia de goles, total de goles marcados o por la clasificación de 'fair play'; en ambos casos, se enfrentaría al segundo del Grupo A en Los Ángeles el 28 de junio.

Después de caer en la fase de grupos en sus anteriores participaciones -México 1986 y Catar 2022, en ambas sin hacer ni un solo punto-, Canadá espera que a la tercera sea la vencida. Eso sí, tendrá la importante baja del mediocentro Ismaël Koné, que tras una dura entrada del catarí Assim Madibo sufrió una grave fractura de tibia y peroné que le alejará unos cinco meses de los terrenos de juego.

Posibles alineaciones de Suiza y Canadá:

Suiza : Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas y Embolo.

: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas y Embolo. Canadá : Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Buchanan, Ahmed; David y Larin.

: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Buchanan, Ahmed; David y Larin. Árbitro: Ramon Abatti (BRA).

Estadio: Vancouver, Canadá.

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 1:00 pm (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Suiza vs. Canadá?

Este juego solamente podrá ser sintonizado por medio del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Bosnia y Herzegovina vs. Catar

De forma simultánea, Bosnia y Herzegovina y Catar se enfrentarán también a la 1:00 pm (tiempo del centro de México), en Seattle, Estados Unidos.

Ambas selecciones buscarían su primera victoria en esta Copa Mundial, que permitiría al ganador albergar todavía opciones de pasar como segundo, algo poco factible, o como uno de los ocho mejores terceros.

Tras los dos primeros partidos, tanto europeos como asiáticos han sumado un solo punto, con los de Julen Lopetegui cerrando el Grupo B, que lideran Canadá y Suiza (4), por peor diferencia de goles. Ambos combinados empataron en su estreno para posteriormente caer goleados en su siguiente encuentro.

Si pierde o empata, Catar quedará eliminada, y solo tendrá opciones de clasificarse como segunda de grupo si vence a los bosnios, Suiza pierde contra Canadá y Catar termina por encima del equipo de Murat Yakin por diferencia de goles, número total de tantos marcados o por clasificación de 'fair play'.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina tratará de dejar atrás las malas sensaciones de su derrota ante Suiza (4-1), donde además fue expulsado el central Tarik Muharemovic, que no estará disponible este miércoles para el seleccionador Sergej Barbarez.

Los balcánicos solo tendrán la opción de pasar a dieciseisavos de final como segundos del Grupo B si consiguen ganar a Catar, Canadá pierde contra Suiza y ellos terminan por encima de los norteamericanos por golaveraje. Una derrota les dejaría cuartos y eliminados.

Posibles alineaciones de Bosnia y Herzegovina y Catar:

Bosnia y Herzegovina : Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic y Lukic.

: Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic y Lukic. Catar : Abunada; Al Oui, Ró-Ró, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Fathi, Laye; Edmilson Junior, Abdurisag y Afif.

: Abunada; Al Oui, Ró-Ró, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Fathi, Laye; Edmilson Junior, Abdurisag y Afif. Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Seattle, Estados Unidos.

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 1:00 pm (tiempo del centro de México).

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Marruecos vs. Haití

En punto de las 4:00 pm, se medirán las selecciones de Marruecos y de Haití en la tercera y última jornada del Grupo C, un duelo asequible para un combinado africano al que le vale con empatar para avanzar a dieciseisavos en uno de los dos primeros puestos, ante un equipo caribeño ya eliminado.

El conjunto marroquí está en una situación muy favorable para avanzar a los cruces tras una primera sin alardes, pero fiable. Arrancaron empatando ante Brasil, una de las grandes favoritas, y vencieron por la mínima a la rocosa Escocia, para situarse segunda en el Grupo C con 4 puntos. Así, todavía tiene opciones de culminar la fase de grupos como primera, aunque necesita ganar y que no lo haga la 'Canarinha', mientras que no perder ante Haití le aseguraría quedarse una de las dos primeras plazas.

Y es que el equipo entrenado por Mohamed Ouahbi es un grupo hecho, herencia del trabajo realizado previamente por Walid Regragui, y que dentro de su orden, explota las individualidades y esa 'rebeldía' contra la táctica que tanto les funciona desde que se erigieron como la gran revelación hace cuatro años en Qatar 2022.

Que Haití llegue ya como selección eliminada puede provocar un efecto de relajación que, como ya se ha comprobado en este mismo Mundial, puede ser muy perjudicial en el futuro, por lo que Marruecos no debe aflojar si quiere quitarse rivales teóricamente más duros de las primeras eliminatorias.

Los marroquíes se enfrentan a una Haití que compitió sin premio ante Escocia (0-1), en un duelo con algo de polémica, y se despertó del sueño mundialista 52 años después con la derrota contundente (3-0) frente a Brasil, a la que sí controló en la segunda mitad evitando una goleada mayor.

Posibles alineaciones de Marruecos y Haití:

Marruecos : Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Bouaddi, Amrabat, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss.

: Bono; Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui; Bouaddi, Amrabat, Ounahi; Brahim, Saibari y El Khannouss. Haití : Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor.

: Placide; Duverne, Adé, Delcroix, Expérience; Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot e Isidor. Árbitro: Danny Makkelie (NED).

Estadio: Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 4:00 pm (tiempo del centro de México).

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Escocia vs. Brasil

A la misma hora que sus compañeros del Grupo C, la selección de Brasil se enfrenta a la de Escocia, duelo en el que la 'Canarinha' quiere sacar su billete a los cruces, ganar más confianza y olvidar el tropiezo inicial, ante unos escoceses que se juegan estar en las eliminatorias mundialistas por primera vez en su historia.

El combinado escocés ha participado en ocho ediciones del Mundial antes de 2026 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998) y en todas ellas quedó eliminada en primera ronda. Por ello, están cerca de hacer historia logrando su primera clasificación a las eliminatorias de una fase final de una Copa del Mundo. Ahora, son terceros en el Grupo C con 3 puntos, gracias a su triunfo por la mínima ante Haití (0-1) y su derrota (0-1) frente a Marruecos.

Un punto en la última jornada les acercaría, y mucho, al sueño de los dieciseisavos como una de las ocho mejores terceras de grupo -siempre y cuando Haití golee a Marruecos y pudiera incluso ser segunda-, aunque el rival para jugarse el futuro no parece el más favorable. Y es que enfrente estará una Brasil con la necesidad de convencer con resultados e imagen, ganando este último encuentro de la primera fase y metiéndose en dieciseisavos como primera de grupo.

El combinado sudamericano está invicto en sus últimos cinco encuentros, aunque solo ante Haití mantuvo su portería a cero.

La manera más sencilla para que la selección brasileña sea primera es ganando su partido a Escocia. Entonces, sumaría 7 puntos y sería líder si Marruecos pierde o empata. Si los africanos también ganan, serán los criterios de desempate -primero la diferencia de goles- los que determinen que selección comanda la terna de cuatro equipos. La pentacampeona, en su sueño hacia la sexta estrella, debe tener presente que sus tres últimas derrotas en una fase de grupos mundialista llegaron en la última jornada.

Posibles alineaciones de Escocia y Brasil:

Escocia : Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Ferguson, Christie, McTominay; Doak, Adams y McGinn.

: Gunn; Hickey, Hendry, Hanley, Robertson; Ferguson, Christie, McTominay; Doak, Adams y McGinn. Brasil : Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Rayan, Paquetá, Vinícius; y Cunha.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Guimaraes; Rayan, Paquetá, Vinícius; y Cunha. Árbitro: César Arturo Ramos (MEX).

Estadio: Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 4:00 pm (tiempo del centro de México)

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Sudáfrica vs. Corea del Sur

El Grupo A será el último de la jornada en participar, con las selecciones de Sudáfrica y Corea del Sur en un enfrentamiento cuyo escenario será el Estadio BBVA de Monterrey, donde ambos conjuntos se juegan el pase a los dieciseisavos de final, con más urgencias para el equipo africano.

El combinado sudafricano disputará este encuentro clave después del empate (1-1) 'in extremis' contra República Checa, también llamado Chequia, en la segunda jornada, donde, en una buena segunda parte, salvó un punto con el gol de Teboho Mokoena desde los once metros a pocos minutos del final para mantener todavía opciones de clasificarse por primera vez para los cruces en una Copa del Mundo.

Sudáfrica se presenta ante la oportunidad de superar la fase de grupos de este evento, un logro que, en sus tres participaciones anteriores (1998, 2002 y 2010), se le escapó. Sin embargo, para que la selección que entrena el belga Hugo Broos registre el mejor resultado mundialista de su historia necesita sí o sí vencer a su próximo rival para sumar cuatro puntos, lo que le podría servir para acabar segundo dependiendo de lo que hagan los checos ante una México ya clasificada como primera.

Pero en caso de victoria del combinado centroeuropeo ante la coanfitriona, podrían entrar en juego los goles anotados, por lo que también tendrá que estar pendiente de lo que suceda a la misma hora en el Estadio Azteca. Cualquier otro resultado la saca de las matemáticas para estar entre las 32 mejores.

Y esta mayor urgencia puede favorecer a Corea del Sur, aunque esta tampoco debe olvidar que, pese a su mejor situación clasificatoria, no se puede relajar demasiado porque puede quedar eliminada del Mundial. Tras remontar y batir en su debut a Chequia (2-1), cayó por la mínima (1-0) ante México y no pudo certificar un billete que espera sellar ante los 'Bafana Bafana' para, por primera vez en su historia, estar en los cruces en dos Copas del Mundo consecutivas.

Con todo, el combinado surcoreano se encuentra en una buena situación para conseguir el objetivo y un empate le valdría para acabar en la segunda plaza, ya que tiene ganado el enfrentamiento directo con los checos, pero la derrota le condenaría a la eliminación si México pierde ante su público.

Posibles alineaciones de Sudáfrica y Corea del Sur:

Sudáfrica : Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mofokeng, Adams; Appollis, Maseko y Makgopa.

: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mofokeng, Adams; Appollis, Maseko y Makgopa. Corea del Sur : Seung-gyu; Min-jae, Han-beom, Gy-hiuk; Moon-hwan, In-beom, Seung-ho, Young-woo; Kang-in, Heung-min y Jae-sung.

: Seung-gyu; Min-jae, Han-beom, Gy-hiuk; Moon-hwan, In-beom, Seung-ho, Young-woo; Kang-in, Heung-min y Jae-sung. Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Estadio: BBVA de Monterrey, México

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 7:00 pm (tiempo del centro de México)

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República Checa vs. México

En punto de las 7:00 pm, la Selección Mexicana afronta su último partido del Grupo A del Mundial 2026 ya con el boleto para dieciseisavos asegurado y el liderato también en el bolsillo, mientras que República Checa llega al Estadio Ciudad de México obligada a ganar para seguir soñando con las eliminatorias en una jornada final que aún mantiene abiertas varias combinaciones.

Los mexicanos han firmado un pleno de seis puntos en sus dos primeros encuentros. El equipo liderado por Javier Aguirre vencieron en el estreno a Sudáfrica (2-0), en un partido controlado desde el inicio con tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y después superaron por la mínima a una exigente Corea del Sur (1-0) gracias a un tanto de Luis Romo tras un error rival para certificar matemáticamente el pase.

Con ese escenario, México jugará en casa sin presión clasificatoria inmediata, aunque con el incentivo de mantener sensaciones y cerrar una primera fase perfecta antes de regresar al mismo escenario el 30 de junio para disputar los dieciseisavos frente a uno de los mejores terceros de los grupos C, E, F, H o I. Y quieren que la fiesta sea completa.

Chequia, en cambio, encara una auténtica final. El conjunto dirigido por Miroslav Koubek suma un solo punto tras caer ante Corea del Sur (2-1), con remontada coreana, y dejar escapar después una victoria que parecía encaminada frente a Sudáfrica (1-1). Los centroeuropeos golpearon pronto en ambos encuentros, pero acabaron cediendo terreno y pagando cierta falta de contundencia en los momentos decisivos.

La situación obliga a los checos a ganar y mirar de reojo al otro partido del grupo entre Corea del Sur y Sudáfrica. Si vencen a México todavía podrían incluso acabar segundos dependiendo de marcadores y criterios de desempate; cualquier empate les dejaría prácticamente al borde del adiós y una derrota podría condenarlos de forma definitiva.

En cuanto a posibles novedades, Aguirre podría introducir rotaciones pensando en el cruce de dieciseisavos. Nombres como Santiago Giménez, César Huerta o Álvaro Fidalgo apuntan a ganar protagonismo, mientras que en defensa sigue pendiente el ajuste tras la expulsión de César Montes en el debut. Chequia, por necesidad más que por elección, apunta a mantener un once reconocible alrededor del liderazgo de Schick, la experiencia de Darida y el despliegue de Coufal.

Posibles alineaciones de México y República Checa:

México : Ochoa; Reyes, Montes, Álvarez, Chávez; Vargas, Mora, Fidalgo; Pineda, Huerta y Giménez.

: Ochoa; Reyes, Montes, Álvarez, Chávez; Vargas, Mora, Fidalgo; Pineda, Huerta y Giménez. República Checa : Kovar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Sojka; Darida, Cerv, Sadilek; Hlozek y Schick.

: Kovar; Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Sojka; Darida, Cerv, Sadilek; Hlozek y Schick. Árbitro: Falcón Pérez (ARG).

Estadio: Estadio Ciudad de México (México).

Fecha y horario: Miércoles 24 de junio a la 7:00 pm (tiempo del centro de México)

Este encuentro podrá verse en México de forma gratuita en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7. Mientras que también se transmitirá por streaming en ViX Premium (Mundial).

(Con información de Europa Press).