Producción industrial de Estados Unidos aumentó en junio

La actividad manufacturera de Estados Unidos (EU) volvió a crecer en junio, ya que las empresas realizaron nuevos pedidos de forma preventiva ante la previsión de escasez y aumentos de precios; sin embargo, el empleo en el sector manufacturero alcanzó su nivel más bajo en seis años, debido al aumento de los costos operativos relacionados con el conflicto de Medio Oriente.

S&P Global informó que su índice de gestores de compras (PMI) preliminar del sector manufacturero aumentó este mes hasta 55.7 puntos (la cifra más alta desde mayo del 2022) frente a 55.1 puntos registrado en mayo.

Una lectura superior a 50 puntos indica crecimiento en el sector, que representa 9.4% de la economía. Economistas encuestados pronosticaron que el PMI bajaría hasta 54.8 puntos.

Este repunte, junto con el aumento del PMI preliminar de servicios (que pasó de 50.7 puntos en mayo a 51.3 puntos) impulsó el índice preliminar compuesto de producción del PMI de S&P Global para EU, que refleja la evolución de los sectores manufacturero y de servicios, de 51.5 puntos el mes pasado a 52.2 puntos.

El aumento del PMI de servicios se atribuyó en parte a la Copa del Mundo de la FIFA, que organizan conjuntamente EU, Canadá y México.

El PMI manufacturero ha aumentado durante cuatro meses consecutivos, impulsado en parte por las empresas que buscan reponer sus existencias para evitar la escasez y el aumento de los precios.

El índice de empleo en el sector manufacturero de la encuesta cayó hasta 47 puntos (el valor más bajo desde mayo del 2020).

Aunque las esperanzas de paz contribuyeron a restablecer cierta confianza entre las empresas, no fueron suficientes para superar los temores sobre la inflación, y fueron los fabricantes los que lideraron los recortes de empleo.

S&P Global atribuyó los despidos a “la preocupación por las perspectivas y como respuesta al aumento de los gastos generales, especialmente los precios de las materias primas”.

Contracción en zona euro

Mientras tanto, la actividad empresarial en la zona euro siguió contrayéndose en junio, aunque a un ritmo más lento, gracias a la disminución de las presiones sobre los precios relacionadas con la guerra.

El PMI compuesto de la zona del euro, publicado por S&P Global, se ubicó en 49.5 puntos, el máximo de los últimos tres meses.