Mundial 2026, el examen de pagos: solo 12% de los comercios acepta cobros desde un celular

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar en México una derrama económica superior a 65,000 millones de pesos, impulsada por la llegada de al menos 1.5 millones de visitantes –según estimaciones de Concanaco– y 13 partidos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, según Evertec, firma de procesamiento de transacciones y tecnología financiera. Sin embargo, la infraestructura de pagos del país enfrenta un rezago significativo para absorber ese volumen.

Actualmente, solo 54% de las empresas acepta pagos con tarjeta. Entre los micronegocios informales, la cifra cae a 10% para tarjetas de débito y a 6% para crédito. Apenas 12% de los comercios acepta pagos desde un teléfono móvil, de acuerdo con Evertec.

El contraste con las tendencias globales es marcado. Cifras de Mastercard apuntan que el número de smartphones usando Tap on Phone –tecnología que permite aceptar pagos con tarjeta directamente desde un dispositivo compatible, sin terminales físicas adicionales– creció 33% entre el 2023 y el 2024.

El valor de transacciones procesadas por este método aumentó más de 50% en el mismo periodo, 71% de los comerciantes encuestados por Mastercard considera que Tap on Phone se convertirá en la forma líder de aceptación de pagos.

La adopción enfrenta una barrera concreta,16% de las empresas percibe como costosa la implementación de infraestructura para aceptar pagos, lo que frena la digitalización de sus procesos de cobro.

Para los negocios que operen durante el Mundial, el reto tiene dos dimensiones. La primera es la velocidad: los consumidores esperan tiempos de respuesta mínimos independientemente del método que usen. La segunda es la interoperabilidad: los visitantes internacionales llegan con hábitos y métodos de pago distintos, desde billeteras digitales hasta esquemas locales de cada país, por lo que los comercios deberán estar preparados para aceptar múltiples opciones sin fricciones.

Una señal del potencial inmediato: tras el triunfo de México sobre Sudáfrica, la Concanaco Servytur estimó una derrama preliminar superior a 1,200 millones de pesos en la Ciudad de México, generada por consumo en restaurantes, hoteles, bares, transporte y comercio. Multiplicado por los 13 partidos previstos, el margen para los negocios –y para sus sistemas de pago– es considerable.

Costo del rezago

En ese contexto, Evertec señala que tanto cadenas comerciales como pymes que recibirán visitantes nacionales e internacionales necesitarán soluciones capaces de procesar pagos sin interrupciones en los momentos de mayor demanda. Los comercios también buscan visibilidad sobre sus ventas, acceso oportuno a sus recursos y la posibilidad de administrar distintos canales desde una misma plataforma, lo que ha ampliado el papel de los adquirentes en la operación diaria de los negocios.

Para la empresa especializada en tecnología de pagos, Kuvasz Solutions, el Mundial podría convertirse en el mayor acelerador de digitalización para pequeños comercios y negocios informales en México en años recientes. La necesidad de aceptar tarjetas internacionales, wallets, pagos contactless y transferencias inmediatas ya no responde solo a innovación financiera, sino a una expectativa básica de los turistas extranjeros acostumbrados a operar sin efectivo.

“Hoy el reto no es solamente aceptar pagos digitales, sino poder integrarlos de manera segura, rápida y compatible con usuarios internacionales. Durante el Mundial veremos consumidores que esperan pagar con Apple Pay, Google Pay, tarjetas contactless o transferencias inmediatas desde sus propios bancos. El comercio que no logre adaptarse podría perder una parte importante de esa derrama económica”, advierte Sandra Agudo, gerenta de producto de Kuvasz Solutions.