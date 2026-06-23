Crisis del petróleo afectó al PIB de EU, según estudio de Fed de Dallas

El repunte del precio del petróleo hasta superar los 120 dólares por barril la pasada primavera redujo en unas tres décimas de punto porcentual la producción económica de Estados Unidos (EU), pero el impacto fue una pequeña fracción de lo que habría supuesto una crisis petrolera similar en la década de los 80, cuando el país dependía más de las importaciones, estima un nuevo estudio de la Reserva Federal (Fed) de Dallas.

La reducción de aproximadamente 15% en el suministro mundial de petróleo tras la guerra contra Irán, respaldada por EU, que provocó el cierre de las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, trastornó los mercados mundiales de materias primas, ya que los precios subieron, el suministro escaseó en algunas partes del mundo y la demanda general se redujo.

Los investigadores de la Fed de Dallas estimaron que la actividad económica fuera de EU se redujo 1.7% como consecuencia de la guerra.

Sin embargo, al ser un exportador neto de petróleo, las variaciones en el precio tienen un efecto de doble filo en EU, ya que, por un lado, afectan a los consumidores (por ejemplo, al subir los precios de la gasolina) pero, por otro, benefician a las empresas del sector petrolero y a sus accionistas. Una mayor eficiencia también significa que la producción económica de EU depende menos de la energía que en el pasado.

Economistas de la Fed de Dallas, desarrollaron un modelo para estimar cómo se compensan los diferentes impactos y descubrieron que la economía es mucho más inmune a las fluctuaciones del precio del petróleo de lo que lo era en las décadas de los 70 y 80, durante anteriores interrupciones del suministro en Medio Oriente.

Esas interrupciones anteriores fueron de menor magnitud, pero se produjeron en un momento en el que EU destinaba alrededor de 8.0% de su Producto Interno Bruto (PIB) al petróleo, frente a 3.0% actual.

Según el estudio, un cambio en el suministro en la década de los 80 similar al que acaba de ocurrir habría reducido el PIB en 5.6% aproximadamente, mientras que el resto del mundo habría experimentado un descenso comparable de 6.0% en su producción.