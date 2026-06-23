Lane advierte que inflación en zona euro podría mantenerse alta incluso con un acuerdo de paz

La inflación de la zona euro podría mantenerse por encima del objetivo de 2.0% del Banco Central Europeo (BCE) durante algún tiempo, incluso si se mantiene la paz en Medio Oriente, pero esta perturbación solo requiere una respuesta moderada en materia de política monetaria, dijo ayer Philip Lane, economista jefe del BCE.

El BCE subió las tasas de interés este mes para evitar que el aumento de los precios de la energía impulse al alza las expectativas de inflación a largo plazo, y los mercados financieros prevén al menos un aumento más hacia finales de año, a pesar de que los precios de la energía han caído muy por debajo de los máximos recientes.

En su intervención ante los legisladores europeos en Bruselas, Lane afirmó que la inflación podría mantenerse muy por encima del objetivo durante el primer semestre del 2027, tras haber superado 3.0% el mes pasado.

“Aunque los recientes avances hacia la resolución del conflicto en Medio Oriente son bienvenidos, la incertidumbre sigue siendo elevada y persisten los riesgos de que la inflación se mantenga por encima de nuestro objetivo a medio plazo de 2.0% durante bastante tiempo”, señaló Lane.

“Estamos adoptando un enfoque mesurado”, declaró ante la comisión ECON del Parlamento Europeo. “No se trata de una respuesta desmesurada ni gigantesca. Es una respuesta calibrada a lo que observamos”.

Sin embargo, los gráficos publicados junto con el discurso de Lane también mostraban que la reciente caída de los precios sitúa ahora al petróleo más firmemente entre los escenarios “de referencia” y “más moderado” del banco.

Aunque estos escenarios no presagian directamente la próxima decisión de política monetaria, un giro hacia el escenario más moderado reduce la urgencia de que el BCE aplique ya el mes que viene el incremento anunciado en junio.

De hecho, los mercados ven solo una probabilidad entre cinco de que se produzca un alza en julio, y la próxima medida solo se tiene plenamente descontada para diciembre.

Aun así, Peter Kazimir, presidente del banco central de Eslovaquia y una de las voces más “halcón” del Consejo de Gobierno del BCE, afirmó que la labor del BCE aún no había concluido, ya que la paz no revertirá de forma instantánea el daño causado por la inflación.

“Creo que la dirección está clara y que aún nos queda trabajo por hacer”, declaró en una rueda de prensa del banco central de Eslovaquia.

Un argumento a favor de una actuación temprana es que, a menos que se corte de raíz la inflación, se corre el riesgo de desencadenar una espiral de salarios y precios que se refuerza a sí misma y que podría ser más difícil de extinguir más adelante.

Lane añadió que la elevada inflación y el alto costo de la energía lastrarán la actividad económica, pero que el impacto será moderado, dado el sólido mercado laboral, la fuerte inversión en Inteligencia Artificial y el gasto público en defensa e infraestructuras.

“Es un crecimiento inferior al que esperábamos, pero está muy por encima de lo que supondría una economía estancada (…) La economía tiene un buen impulso”, señaló Lane.