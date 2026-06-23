Consumidores de EU prefieren comprar vivienda en lugar de alquilarla

La mayoría de los consumidores estadounidenses afirman que preferirían comprar una vivienda en lugar de alquilarla o irse a vivir con la familia, lo que supone la primera vez desde el 2023 que la opinión se inclina a favor de la propiedad de la vivienda, señala el último informe sobre las perspectivas de los compradores de vivienda del BofA.

Los resultados apuntan a una mejora de la opinión respecto a la propiedad de la vivienda, a pesar de que las elevadas tasas hipotecarias, los altos precios de la vivienda y la oferta limitada de viviendas siguen lastrando el mercado.

Según la encuesta, los posibles compradores parecen menos dispuestos a esperar a que mejoren las condiciones, y son la Generación Z y los millennials quienes lideran este cambio de actitud. De los 2,000 encuestados por el BofA, 53% se decanta ahora por comprar, mientras que 47% prefiere alquilar o mudarse con la familia.

“Los compradores y propietarios se muestran cada vez más optimistas, y muchos están empezando a dar el paso en lugar de quedarse a la espera. Estamos observando cambios significativos en las actitudes hacia la adquisición de una vivienda”, mencionó Matt Vernon, director de crédito al consumo de Bank of America, en un comunicado.

BofA dijo que 71% de los encuestados esperaba a que bajasen las tasas de interés y los precios de la vivienda antes de comprar, desde 75% previo.

Los propietarios también están adelantando sus planes de compra de otra vivienda. Alrededor de 22% afirmó que tiene previsto comprar en el próximo año, frente a 15% en el 2025, de acuerdo con el informe.