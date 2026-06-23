Título de Ecopetrol suma caída de más de 10%

La acción de Ecopetrol ha caído más de 10% en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en los últimos dos días.

Este lunes tuvo un retroceso de 9.4%, hasta $2,765 por título, un comportamiento que también se registró en otras petroleras mundiales.

El martes, la caída bursátil era mucho más tenue al retroceder 3.94%, a un precio de $2,680.

El analista financiero Andrés Moreno Jaramillo aseguró que el movimiento visto esta semana es una toma de utilidades por parte de los inversionistas, pues el precio el pasado viernes llegó a $3,100, lo que duplicó el valor en apenas siete meses.

"Es normal que hayan compradores y vendedores y muchos están tomando las utilidades tras la victoria de Abelardo De la Espriella. Hay un dicho en bolsa: comprar con la expectativa y vender con la noticia", dijo el experto.

Los expertos, sin embargo, consideran que el ajuste observado en bolsa está dentro de los rangos de volatilidad esperados y no responde a una corrección más profunda.

Los inversionistas van a estar pendientes de los precios del crudo.

¿Cómo les está yendo a las otras acciones?

En general, las grandes acciones están cayendo hoy, según los datos de la BVC. El título de ISA retrocede 4.78%, a un precio de $31,900. Sigue la acción de Mineros, con un retroceso de 4.67%, a un valor de $15,920.

Luego está la acción de Ecopetrol y la preferencial de Davivienda Group, con caídas de 3.76% y 2.97 por ciento. Y Cemargos también tuvo una desvalorización de 2.45 por ciento.

En cuanto a las más valorizadas, ETB y la Bolsa de Valores de Colombia tienen un avance de 9.09% y 1.74 por ciento. Después se encuentra el título de Grupo Bolívar, el nemotécnico TIN y la preferencial de Corficolombiana, con 1.68%, 1.62% y 1.03%, en ese mismo orden.