Sofipos: crecimiento se estabiliza tras “boom”

Luego de que en años previos el sector de las Sociedades Financieras Ppulares (Sofipos) mostrara crecimientos importantes por la irrupción de empresas de tecnología financiera como la brasileña Nu, este segmento ha frenado su dinamismo en un momento en el que algunas entidades líderes, están a la espera de recibir autorización para operar como banco.

Instituciones como Nu y Klar (entre otras de origen tecnológico) ingresaron al sector de Sofipos en años previos, ello, con el fin de ofrecer otros productos y servicios a los usuarios, en especial los de captación con rendimientos importantes, en un momento en el que las tasas de interés estaban elevadas.

De hecho Nu México (que en el 2021 adquirió la Sofipo Akala e ingresó al sector en el 2022), hoy es la más grande, con activos por 121,700 millones de pesos, más de la mitad del total del sector, y está a la espera de dar el salto a banco. Klar también se encuentra en su proceso de transformación.

Esta dinámica derivó en que en años previos, el sector de las Sofipos registrara crecimientos importantes que hoy, sin embargo, han perdido ritmo y se han estabilizado.

El último “Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de México” (Banxico) destaca que al cierre de marzo del 2026, los activos totales del sector de las Sofipos registraron un incremento anual de 6.1%, desde 25.5% al último informe dado a conocer en diciembre.

Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) precisa, en tanto, que al cierre de marzo, los activos del sector ascendían a 218,170 millones de pesos, un crecimiento real anual de 6.1 por ciento.

No obstante, de acuerdo con la misma información de la CNBV, en marzo del 2025, el crecimiento del sector en activos fue de 59% respecto al mismo periodo del año previo; en marzo del 2024 el incremento por este concepto fue 77%, y en marzo del 2023 de 68 por ciento.

En materia de cartera de crédito, con base en la información de la CNBV, el crecimiento dentro del sector de las Sofipos fue de 33% en marzo del 2026 respecto al mismo mes del 2025, para un saldo de 94,145 millones de pesos, cuando un año antes el incremento por este concepto fue de 41 por ciento.

En materia de captación, el crecimiento dentro de las Sofipos también se ha desacelerado, pues en marzo fue de 2.83% para un saldo de 179,624 millones de pesos, cuando un año antes el incremento fue de 99 por ciento.

En lo referente a utilidades, el sector ya registró ganancias por 256 millones de pesos al cierre del primer trimestre del 2026, cuando un año previo todavía tuvo pérdidas por 1,113 millones. La morosidad se mantiene ligeramente por arriba de 9.0% al cierre de marzo.

Nuevos competidores, con retos importantes

De acuerdo con el reporte del Banxico, el menor ritmo de crecimiento de los activos en el sector de las Sofipos, se explica principalmente por la estabilización del crecimiento de los nuevos competidores con modelos digitales.

Destaca que éstos se enfrentan a retos importantes. Por un lado, explica, deben acceder a una fuente de recursos estable, y por otro tienen que mantener acotado el nivel del riesgo de crédito de sus carteras, ya que sus modelos de originación incorporan al sistema financiero a personas sin historial crediticio previo.

“Un exceso de apalancamiento de estos nuevos acreditados en el sistema, podría mermar su capacidad de pago y, en consecuencia, incrementar el riesgo de crédito de dichas entidades”.

Solicitan licencia bancaria

El reporte del banco central resalta que algunas entidades digitales del sector de las Sofipos ya han solicitado una licencia bancaria y se encuentran en proceso de autorización.

Como ejemplo, detalla que en abril del 2025 la CNBV autorizó a Nu México convertirse en banco, aunque la transformación no se ha materializado y el proceso continúa en la fase de pruebas de sus sistemas.

El Banxico puntualiza que una licencia bancaria les permitirá ampliar los servicios que ofrecen al público, lo que favorecerá la inclusión, la competencia, y reducirá el potencial de arbitraje regulatorio.