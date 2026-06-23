Comercio minorista crece en las 32 entidades del país

A pesar de un entorno desfavorable con la baja en remesas, la alta tasa de interés nominal, la mayor cautela de los consumidores, el repunte en la inflación y el deterioro en el empleo, el consumo interno se mantuvo con una tendencia positiva en los estados mexicanos durante el primer cuatrimestre del año.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ingresos totales por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor crecieron a tasa anual en las 32 entidades federativas del país en los primeros cuatro meses del 2026.

De hecho, la variación más baja fue de 3.37%, que se observó en Oaxaca; en total, 17 estados registraron alzas anuales superiores a 4 por ciento. Es decir, el comercio minorista, principal indicador del consumo privado, se mantuvo resiliente en los territorios subnacionales, cuyo entorno macroeconómico fue negativo.

En este marco, Ciudad de México, la economía más grande del país, presentó el mayor crecimiento anual en las ventas minoristas, con una tasa de 5.75%; le siguieron Puebla (4.75%), Quintana Roo (4.68%), Colima (4.39%) y Querétaro (4.36 por ciento).

También destacaron, con aumentos por arriba de 4%, los estados de Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Morelos, Veracruz y Nuevo León.

“Los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor mostraron un desempeño más resiliente de lo anticipado, en un entorno aún caracterizado por una moderación del consumo interno. Este resultado se observó pese al enfriamiento del mercado laboral durante el 1T-2026 –con menor participación y ocupación respecto al 4T-2025, bajo dinamismo en la generación de empleo y mayor incidencia de la informalidad– factores que han limitado tanto el impulso como la calidad del ingreso laboral disponible para el consumo”, señala Monex.

No obstante, añade que el gasto ha mostrado cierta capacidad de sostenimiento, acompañada de una recomposición en los patrones de demanda. En particular, se identifica un mayor dinamismo relativo en el consumo de bienes discrecionales, en contraste con una moderación en la demanda de bienes básicos o esenciales.

Importancia

El consumo privado representa más de dos terceras partes del PIB nacional –también como promedio en los estados–, siendo el componente de mayor importancia.

Sus determinantes son la confianza de los consumidores, el cambio en las expectativas económicas, la inflación, el empleo, el ingreso personal disponible, el otorgamiento de crédito y la tasa de interés.

Por ejemplo, durante abril del presente año, 21 de 32 entidades mexicanas mostraron una inflación anual por encima del límite superior del objetivo de Banco de México, de 3% +/- un punto porcentual. Además, entre octubre del 2024 y el cuarto mes del 2026, solamente 12 entidades mexicanas exhibieron variaciones positivas en su mercado de trabajo formal.

El Mundial

Hacia adelante, Monex prevé que el deterioro de la confianza del consumidor y la persistencia de la inflación subyacente continúan configurando un entorno retador para el consumo y las ventas minoristas.

Sin embargo, aclara, hacia el cierre del segundo trimestre del 2026 podría observarse un impulso adicional asociado al Mundial de FIFA, reflejado en un mayor gasto en bienes discrecionales vinculados al ocio y el entretenimiento, lo que introduciría un estímulo de carácter temporal a la demanda.

“Queda por evaluar si este dinamismo se extenderá hacia la segunda mitad del año o si se disipará tras el evento. En este contexto, la fortaleza relativa del gasto discrecional podría reducir la sensibilidad del consumidor ante incrementos de precios, facilitando el traslado de costos por parte de las empresas. Esto representa un riesgo al alza para la inflación subyacente, al contribuir a una mayor persistencia de las presiones inflacionarias y a una convergencia más lenta hacia el objetivo”, concluye el grupo financiero Monex.