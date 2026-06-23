Aguacate fomenta el desarrollo de la agroindustria en Michoacán

La declaratoria de Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán representa un primer paso para el desarrollo agroindustrial del estado, coincidieron autoridades y representantes del sector durante la ceremonia de entrega del certificado en la sede de la Secretaría de Economía.

“Hay otros países que están produciendo aguacate, pero no se compara a las características propias de la fruta michoacana, por eso éste es un elemento que nos da más competitividad en el mercado mundial, en Estados Unidos, pero tampoco descuidamos el mercado local”, dijo a El Economista, Claudio Méndez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán.

Las denominaciones de origen para cultivos son complejas, “en este caso tomó cinco años integrar todo el procedimiento para que no sea impugnable”, es un distintivo que protege la identidad y calidad del aguacate que se produce en 31 municipios michoacanos, al reconocer sus características genéticas, sabor y propiedades, que son dadas por las condiciones de suelo, clima y altitud de la zona, explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Además de afianzar el prestigio del fruto michoacano ante los mercados internacionales, exige el cumplimiento de normas ambientales, especialmente en conservación forestal y parámetros laborales, para alinearse con las disposiciones internacionales vigentes, lo cual forma parte de la estrategia federal para impulsar el desarrollo de Michoacán, junto con inversiones en infraestructura y la modernización del puerto de Lázaro Cárdenas.

Uno de los ejes prioritarios es la formalización en el sector, la cual “ha avanzado muchísimo, hemos contado con el apoyo de las autoridades tanto estatales como federales, en el sector empacador es de 99%”, la meta es que la indicación permita que en el sector productor se llegue a los mismos niveles, dijo Ricardo Vega, productor de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (APEAM).

El sector aguacatero en Michoacán genera casi 150,000 empleos directos, “ayuda a quitar presión sobre la migración de la gente del campo, ya que se arraiga, tienen buenos ingresos”.

“Las exportaciones de aguacate michoacano sólo a Estados Unidos están en alrededor de 1.35 millones de toneladas”, también tiene presencia en Canadá, Japón, Europa y Centroamérica”, lo que buscan los productores es ampliar sus rutas. “Nos falta mucho avance en la logística para poder llegar a los mercados con los días de tránsito adecuado, no olvidemos que es un perecedero; lo que se necesita es atraer a las empresas navieras que quieran hacer las rutas marítimas desde el puerto en Lázaro Cárdenas a distintos países”, añadió Vega.

Replicar estrategia

El titular de la Sedeco confirmó que buscan replicar la estrategia en otros productos agrícolas, “empezamos por el aguacate porque está ya muy consolidado. El estado tiene “muchos tipos de climas y componentes en el suelo, la muestra de ellos es que somos líderes en 14 productos de exportación a nivel nacional; la vocación del estado es agrícola”.

Michoacán “es uno de los estados que implementó por primera vez el perseguir de oficio la extorsión, es un delito grave, y todas las semanas desmantelamos grupos y células”, dijo el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.