Codelco gana atractivo pero costo de financiamiento sigue alto

Los vientos soplan a favor de un año récord para los precios del cobre, y los bonos de Codelco han tomado nota de esta situación. Sin embargo, la estatal sigue transando con mayores costos de deuda frente a empresas comparables de la gran minería privada, explicaron expertos de la industria y del sector financiero.

La tasa de interés de los bonos de Codelco en dólares ronda 5.7% a 10 años, menos que 5.9% de hace un mes atrás. Además, el diferencial (spread) respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayó bajo los 120 puntos base (pb), niveles mínimos. Todo esto, mientras el precio spot del cobre promedia este año un récord de 5.93 dólares por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Pero el mercado sigue exigiéndole más a la cuprera estatal si se compara con títulos de similar riesgo emitidos por otros grandes conglomerados mineros.

La gestión de Codelco ha sido criticada por el gobierno de José Antonio Kast, quien nombró a Bernardo Fontaine como presidente del directorio. La compañía anunció que en los próximos meses llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico que incluiría ventas de activos. “Los bonos de Codelco transan con mayor spread que sus comparables porque sus fundamentos crediticios son más débiles”, dijo el operador Renta Fija Latam de Fynsa, Cristián Zañartu.