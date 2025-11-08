Mexicobeis contra los Dodgers y Diamondbacks en el 2026

La Selección Mexicana encontró un par de rivales fuertes que lo pondrán a prueba antes de comenzar el Clásico Mundial de Beisbol.

El 3 y 4 de marzo, los Diamondbacks y los bicampeones de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles conocerán el potencial de un equipo formado solo por mexicanos.

El Clásico o Mundial de beisbol o en inglés World Baseball Classic se jugará en Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

El WBC 2026 está programado del 5 al 17 de marzo; las semifinales están previstas para el domingo 15 y lunes 16 de marzo; mientras la gran final será el martes 17 de marzo, todos los enfrentamientos de esta instancia final se harán en Miami. México competirá en el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Brasil y Reino Unido.

México, que estará dirigido por el manager Benjamin Gil, es parte del Grupo B junto a Brasil, Estados Unidos e Italia y debutarán el viernes 6 de marzo enfrentándose a Reino Unido en el Daikin Park, casa de los Houston Astros.

En la última edición en el 2023, Mexicobeis logró alcanzar las Semifinales, instancia donde cayeron ante Japón. Entre los nipones se encontraban los actuales lanzadores campeones de Dodgers, Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto. A la ofensiva, Masataka Yoshida y Shohei Ohtani.

HORARIOS AMISTOSOS:

3 de marzo 2026

México vs Diamondbacks

4 de marzo

México vs Dodgers

HORARIOS DE MEXICO EN EL WBC (tiempo CT):

México vs Gran Bretaña: 6 de marzo de 2026- 12:00 hrs.

México vs Brasil: 8 de marzo- 12:00 hrs.

México vs Estados Unidos: 9 de marzo - 19:00 horas.

México vs Italia: 11 de marzo- 18:00 hrs.

deportes@gmail.com