Toronto vuelve a Serie Mundial después de 32 años

No hubo milagro en el beisbol de Grandes Ligas (MLB). Los Seattle Mariners, que buscaban avanzar a la primera Serie Mundial de su historia, se quedaron a tres innings de lograrlo en un dramático cierre de Serie de Campeonato ante Toronto Blue Jays.

Los Mariners ganaban 1-3 hasta la séptima entrada del Juego 7, disputado este lunes en el Roger Centre de Toronto. Fue entonces cuando todo se derrumbó.

El veterano George Springer, campeón de la Serie Mundial 2017 con Houston Astros, apareció en la caja de bateo para conectar un jonrón y darle la vuelta al marcador. Addison Barger e Isiah Kiner-Falefa lo acompañaron con anotaciones para poner la ventaja 4-3 para los Blue Jays.

Ya no hubo reacción para Seattle en el octavo y noveno episodio. La presión de los 44,770 asistentes en el inmueble canadiense tuvo efecto positivo y los Blue Jays celebraron su regreso a la Serie Mundial después de 32 años.

Con esta hazaña, George Springer empató a Kyle Schwarber como el tercer máximo anotador de jonrones en la historia de las postemporadas de MLB con 23. Sólo están detrás de José Altuve con 27 y de Manny Ramírez con 29.

Esta fue la segunda vez en las últimas cinco temporadas que la Serie de Campeonato de la Liga Americana se definió en siete partidos. La anterior fue la victoria de los Texas Rangers sobre Houston Astros en 2023 (los Rangers terminaron siendo campeones de Serie Mundial).

Toronto fue el mejor equipo de la Liga Americana en la fase regular 2025 con 94 triunfos y 68 derrotas. Eso le permitió exentar la Ronda de Comodines (Wild Card) y en Series Divisionales eliminó 3-1 a New York Yankees, subcampeón de la Serie Mundial de la temporada pasada.

Tras la apretada victoria sobre Seattle, Toronto consiguió el tercer título de Liga Americana de su historia y, consecuentemente, el boleto a su tercera Serie Mundial.

Los Blue Jays llegaron de forma consecutiva a los Clásicos de Otoño de 1992 y 1993. Ganaron ambos en seis partidos, primero ante Atlanta Braves y luego ante Philadelphia Phillies. Ahora intentarán derrocar la hegemonía de Los Ángeles Dodgers.

La Serie Mundial 2025 está programada del 24 de octubre al 1 de noviembre en caso de extenderse a siete partidos. Los dos primeros se disputarán en el Rogers Centre y los tres siguientes en el Dodger Stadium; la batalla volvería a Toronto para el sexto y séptimo cruce, si son necesarios.

Los Dodgers firmaron su boleto a la Serie Mundial, para defender el título de 2024, desde hace unos días. Barrieron (4-0) su Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee Brewers con una asombrosa actuación de Shohei Ohtani.

Esto significa que habrá una Serie Mundial inédita con contrastes de historial, ya que los Dodgers ostentan ocho títulos (de hecho, son los campeones defensores) y los Blue Jays pelearán por, apenas, su tercera estrella, recordando que debutaron en MLB en 1977.

Por el contrario, Seattle Mariners tendrá que seguir esperando por el milagro de calificar a su primera Serie Mundial. Los mexicanos Andrés Muñoz y Randy Arozarena se quedaron con las ganas tras ser superados por los Blue Jays en el séptimo partido.

Pese a ello, México contará con un representante en la Serie Mundial 2025: el cátcher Alejandro Kirk, quien representa a los Blue Jays.

Los Dodgers están motivados porque intentarán convertirse en el primer campeón consecutivo de Serie Mundial en 25 años. Los Yankees fueron los últimos en conseguirlo, luego de ganar las ediciones 1998, 1999 y 2000 con Joe Torre como mánager.

Calendario Serie Mundial 2025

Los Ángeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

Juego 1

Viernes 24 de octubre

En Toronto

Juego 2

Sábado 25 de octubre

En Toronto

Juego 3

Lunes 27 de octubre

En Los Ángeles

Juego 4

Juego 5*

Miércoles 29 de octubre

En Los Ángeles

Juego 6*

Viernes 31 de octubre

En Toronto

Juego 7*

Sábado 1 de noviembre

En Toronto

*En caso de ser necesarios.