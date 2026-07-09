México vs Inglaterra del Mundial 2026 hace historia al anotar récord de audiencia

El partido entre México e Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 hizo historia al convertirse en el encuentro más visto del siglo en el país, con una audiencia superior a los 60 millones de personas. El duelo también destacó por su impacto deportivo, económico y por consolidarse como uno de los mejores del torneo.

Aunque la Selección Mexicana quedó eliminada tras caer ante Inglaterra, el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México trascendió el resultado deportivo. De acuerdo con Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para el Mundial 2026, el compromiso rompió todos los registros de audiencia al reunir a más de 60 millones de espectadores, convirtiéndose en el partido más visto del siglo.

"Todo el país se unió para apoyar a nuestra selección; además, en cuatro ocasiones rompimos nuestro propio récord de audiencia", afirmó la funcionaria, quien explicó que la cifra prácticamente duplicó los 35 millones de personas que siguieron el encuentro de Dieciseisavos de Final frente a Ecuador.

Uno de los mejores partidos del Mundial

Además del récord de audiencia, el enfrentamiento entre el Tri y los Tres Leones fue reconocido como uno de los espectáculos deportivos más destacados de la Copa del Mundo.

El portal especializado Series Graphics lo colocó como el segundo mejor partido del torneo, con una calificación de 9.5, únicamente por detrás del duelo entre Argentina y Cabo Verde, que obtuvo una puntuación de 9.8. La intensidad del encuentro también fue destacada por futbolistas ingleses y medios internacionales.

La expectativa generada alrededor de la Selección Mexicana de Futbol fue resultado de una actuación que ilusionó a la afición durante el torneo. El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a la fase de eliminación directa tras completar una fase de grupos perfecta, sin recibir anotaciones, y conseguir su primera victoria en un partido mundialista de eliminación directa en cuatro décadas.

Récord también fuera de México y económicamente

El interés por el partido trascendió las fronteras nacionales. De acuerdo con información publicada por The New York Times, cerca de 45 millones de personas siguieron el encuentro en Estados Unidos a través de distintas cadenas de televisión, reflejando el alcance internacional que tuvo el compromiso.

En México, el encuentro pudo seguirse a través de televisión abierta y de paga. La transmisión estuvo disponible por Televisa Univision, mediante Las Estrellas, Canal 5 y TUDN, mientras que TV Azteca lo llevó por Azteca 7, lo que contribuyó a que el partido alcanzara una cobertura nacional y registrara cifras históricas de audiencia.

Gabriela Cuevas destacó que la respuesta de la afición también se reflejó en la economía nacional. Según la funcionaria, la celebración del Mundial dejó una derrama superior a 50,000 millones de pesos, impulsada por la llegada de visitantes nacionales e internacionales.