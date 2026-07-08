¿Quién es Rafael Márquez, el nuevo director técnico del Tri?

Rafael Márquez Álvarez, conocido mundialmente como el "Káiser de Michoacán", construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol mexicano y gracias a esto, este miércoles fue designado oficialmente como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Futbol.

El anuncio se hizo oficial este 8 de julio por parte de la Federación Mexicana de Futbol, tras la conclusión de la participación de México en el Mundial 2026. Este movimiento forma parte de la continuidad del Proyecto Deportivo 2030, ya que Márquez se desempeñó en la última Copa del Mundo como auxiliar del entrenador saliente, Javier "El Vasco" Aguirre.

Su debut al frente del equipo está programado para septiembre, durante los partidos amistosos de la próxima Fecha FIFA.

Márquez nació el 13 de febrero de 1979 en la ciudad de Zamora, Michoacán, y dentro de sus triunfos tiene dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Además de ser bicampeón de LIGA MX con el Club León.

Inicios y consolidación en el futbol internacional

Márquez ingresó a las fuerzas básicas del Club Atlas a los 14 años. Debutó en la primera división de México a los 17 años y casi de inmediato recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana. Su elegancia en la defensa y su liderazgo lo llevaron rápidamente al futbol europeo, donde construyó una carrera impecable en varios clubes de élite.

Su primera parada en Europa fue con el AS Mónaco de Francia, equipo al que llegó en 1999 con 20 años y con el que conquistó el título de la Liga francesa en su primera temporada.

A los 24 años, en el verano de 2003, ingresó al FC Barcelona de España, club donde vivió su etapa más gloriosa. En este equipo disputó 242 partidos, anotó 13 goles y, aunque inició jugando en el medio campo como pivote, se consolidó como un defensa central histórico.

Durante su estancia en España obtuvo un total de doce títulos, entre los que destacan cuatro ligas locales, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes de la FIFA y dos trofeos de la UEFA Champions League.

Regreso al continente americano y retiro

En el verano de 2010, Márquez dejó España para unirse a los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, donde pasó tres años. Posteriormente, regresó a México para jugar con el Club León, equipo con el que hizo historia al conseguir un bicampeonato de la Liga MX.

Después volvió brevemente a Europa con el Hellas Verona de Italia, antes de regresar al club en el que debutó, el Atlas, donde se retiró oficialmente como futbolista profesional en el año 2018.

Rafa Márquez en la Selección Nacional

En la Selección Mexicana, Márquez disputó un total de 147 partidos y anotó 17 goles. Es considerado una leyenda internacional gracias a su constancia, logrando participar y ser el capitán del combinado nacional en cinco Copas del Mundo consecutivas en las ediciones de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.

Además, en sus victorias internacionales destacan la Copa FIFA Confederaciones obtenida en 1999 y los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en las ediciones de 2003 y 2011.

Su etapa como directivo y entrenador

Tras colgar los botines, Márquez exploró el área administrativa y asumió el cargo de director deportivo del Atlas en 2018, puesto al que renunció en mayo de 2019. Poco después, decidió enfocarse por completo en la dirección técnica, comenzando su preparación en España teniendo a cargo al Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021.

Entre 2022 y 2024 asumió el mando del Barça Atlètic, el equipo filial del FC Barcelona, ganando un importante reconocimiento por su estilo de juego y la formación de jóvenes promesas.

En 2024 se integró al cuerpo técnico de Javier Aguirre como auxiliar, adquiriendo la experiencia directa con el plantel nacional que hoy, finalmente, le toca encabezar como entrenador, con la mira puesta en el proceso mundialista de 2030.