Sheinbaum y Clara Brugada siguen la inauguración del Mundial 2026 desde la GAM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, siguieron la inauguración del Mundial 2026 desde el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), donde convivieron con aficionados que se reunieron para observar el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

La decisión se confirmó horas después de que la mandataria federal mantuviera en suspenso el lugar desde donde presenciaría el arranque de la Copa del Mundo. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que evaluaba acudir al Zócalo capitalino o permanecer en Palacio Nacional, dependiendo de las condiciones de seguridad y movilidad en la ciudad.

Minutos antes del inicio del encuentro, Sheinbaum y Brugada arribaron al Deportivo Hermanos Galeana, uno de los espacios habilitados para la transmisión gratuita del Mundial. En el lugar saludaron a familias y aficionados, además de participar en fotografías con asistentes que acudieron a seguir el debut de la Selección Mexicana.

A través de redes sociales, la presidenta compartió imágenes del evento portando una camiseta de la Selección Mexicana y envió un mensaje de apoyo al combinado nacional. “Desde el Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero. ¡Viva México!”, escribió.

La Ciudad de México cuenta con 18 sedes oficiales del Fan Fest para seguir los partidos del Mundial 2026, una estrategia con la que las autoridades buscan acercar la fiesta futbolística a distintos puntos de la capital y facilitar el acceso de miles de aficionados.