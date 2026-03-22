Erick Portillo revive a México en la cumbre del atletismo

Después de casi tres décadas, la bandera de México volvió a ondear en el podio de un Campeonato Mundial de Pista Cubierta de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

El responsable de esta hazaña es un chico de 25 años nacido en Cuauhtémoc, municipio con menos de 200,000 habitantes en Chihuahua y que es reconocido por su presencia de menonitas. Su nombre es Erick Josué Portillo Rodríguez, también autor de la siguiente frase: “Nunca dejen de creer en uno mismo”.

Especialista en salto de altura, consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial Indoor 2026 de Kujawy Pomorze, Polonia.

Su silueta se dibujó a 2.30 metros del suelo para ubicarse únicamente detrás del ucraniano Oleh Doroshchuk, quien logró esa misma altura pero al primer intento. El bronce fue para el jamaiquino Raymond Richards con 2.26.

“La verdad, me da un sabor de que pudo haber sido oro. Obviamente, en el último intento de 2.33 metros mi objetivo era pasarlo, no se dio por esta ocasión pero voy a seguir luchando hasta conseguirlo”, mencionó Portillo en entrevista con la cadena ESPN.

Pese a que no alcanzó el máximo escalón del podio, revivió a México en estos Campeonatos Mundiales de World Athletics, ya que la última medalla había sido firmada por el velocista Alejandro Cárdenas en Maebashi (Japón) 1999.

De hecho, México sólo ha obtenido tres medallas en los Campeonatos Mundiales Indoor de World Athletics, que iniciaron en 1985.

La primera fue para Ernesto Canto en marcha de 5 kilómetros en Indianápolis 1987, seguida de la de Alejandro Cárdenas en 1999. Ambas fueron de bronce, lo que generó mayor eco sobre la plata conquistada por Erick Portillo en 2026.

“Sigo pensando en lo que acaba de pasar y en lo que acabo de hacer”, agregó Portillo entre risas y nervios en dicha entrevista. Y es que además de los 27 años de sequía, fue el primer medallista mexicano en salto de altura en estos eventos e impuso una nueva marca personal con los 2.30 metros.

“Me siento muy emocionado acerca de este resultado, es algo por lo que he estado trabajando tanto tiempo. Sé que podía haber saltado más, pero estoy feliz de que todo el entrenamiento y sacrificio se va viendo reflejado”.

Portillo Rodríguez no es un improvisado del atletismo. Lleva más de una década ligado al deporte e, incluso, en 2016 vivió en Estados Unidos para entrenar y estudiar. En su misma adolescencia llegó a vivir en unas bodegas en Querétaro tras tener algunos roces con sus padres, según contó a Sports Illustrated.

Pero el salto de altura le permitió reivindicarse, siendo tres veces campeón nacional, medallista de oro de un Campeonato Panamericano Juvenil (Cali 2021), finalista en Juegos Panamericanos (Santiago 2023) y representante de México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Es por ello que tiene voz autorizada para enfatizar que México tiene potencial para lograr más medallas en esta y otras disciplinas.

“Me pone muy feliz saber que los mexicanos podemos. Muchos tienen el estigma de que por ser mexicanos o por ser un deporte que no se practica normalmente en México no podemos ser de los mejores del mundo, pero ya demostré que sí y voy a seguir demostrándolo”.

Oriundo del mismo estado de otros medallistas mundiales de atletismo, como Alegna González y Uziel Muñoz, recalca: “Estoy muy feliz de compartir esto con todo México y poder inspirar a los niños, decirles que sí se puede y nunca dejen de creer en ustedes”.

El Campeonato Mundial Indoor de Kujawy Pomorze se celebró del 20 al 22 de marzo y México contó con tres representantes: Erick Portillo en salto de altura, Uziel Muñoz en lanzamiento de bala y Eduardo Herrera en 1,500 metros.

Erick fue el único latinoamericano en su competencia, revalidando una generación con potencial que incluye a otros saltadores nacionales como Edgar Rivera, Roberto Vilches y su hermano, Jahir Portillo. Entre los cuatro promediaban 2.25 metros en 2025, de acuerdo con un reportaje elaborado por la especialista en deporte olímpico, Katy López.

“Ahorita sigue concentrarnos en Juegos Centroamericanos. Tengo algunas competencias en Diamond League, que son las mejores a las que un atleta puede aspirar durante la temporada, y después viene el Ultimate Championships, donde nada más vamos los mejores ocho del mundo”, explicó Erick Portillo respecto a lo que sigue después de esta medalla histórica.