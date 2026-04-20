Liguilla y multas acaparan última semana de Liga MX

Esta semana, de martes a domingo, concluirá la fase regular del torneo Clausura 2026 de Liga MX con la celebración de las jornadas 16 y 17.

Es un semestre atípico porque la Liguilla no contará con seleccionados mexicanos, quienes deberán integrarse a la concentración de Javier Aguirre, entrenador nacional, rumbo a la Copa del Mundo.

Pero también lo es porque equipos que no estaban previstos para ser protagonistas lo son a falta de dos jornadas. Los principales son Chivas, Pachuca y Pumas, que han relegado de los reflectores a América, Tigres y Monterrey.

Sorpresas en la cima

El Rebaño, los Tuzos y Club Universidad ocupan los tres primeros puestos de la tabla en ese orden. Ya tienen garantizado su boleto a la Liguilla y son, junto a Cruz Azul, los únicos que aún pueden aspirar al liderato con margen de cinco puntos entre ellos hasta la Jornada 15.

Sus proyectos son relativamente jóvenes. Gabriel Milito está en su segundo torneo como director técnico de Chivas, Esteban Solari vive el primero entero con Pachuca (debutó en el Play-In del Apertura 2025) y Efraín Juárez también el segundo completo con Pumas (debutó a mitad del Clausura 2025).

No obstante, han mostrado equilibrio en su rendimiento e incluso rompiendo marcas. Chivas, por ejemplo, ya tiene su mayor cantidad de victorias en la historia de los torneos cortos.

Pumas, por su parte, lograría su mejor cuota de puntos en 22 años si derrota a Bravos y Pachuca en lo que resta del Clausura 2026.

Desafíos y doble competencia

Rumbo a la fecha doble que se vivirá esta semana, cinco equipos ya tienen boleto a Liguilla: Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca.

Los Diablos son actuales bicampeones y este semestre están compaginando su anhelo de ganar la Copa de Campeones de CONCACAF. Hasta el momento tienen una cita en semifinales contra Los Ángeles FC entre el 29 de abril y 6 de mayo, que no chocaría con sus cuartos de final de Liga MX (ida el 2 o 3 de mayo y vuelta el 9 o 10 de mayo).

El último equipo que ganó Liga MX y Concacahampions en un mismo año fue Pachuca en 2007. Toluca y Tigres aspiran a lograrlo en 2026, ya que los regiomontanos también están en semifinales (contra Nashville).

Pero ninguno atraviesa su mejor momento en el campeonato local. Toluca acumula cinco partidos sin triunfo y por primera vez en la era de Antonio Mohamed no finalizará como líder. Tigres, por otro lado, sólo tiene una victoria en sus últimos cinco partidos y por ahora se encuentra fuera de zona de Liguilla (noveno lugar).

Otros equipos con losa pesada rumbo a la recta final son Cruz Azul y América, que fueron eliminados en cuartos de final de Concachampions y su único enfoque en este momento es la Liguilla.

La Máquina suma ocho partidos sin triunfo entre Liga MX y CONCACAF, generando una ola de descontento hacia su entrenador, Nicolás Larcamón.

Las Águilas, en otro escenario, están peleando ante Atlas, León y Tigres para asegurar su lugar en Liguilla. No se ausentan de una fase final de Liga MX desde el Clausura 2017.

Decepciones y multas

Luego viene la parte baja de la tabla, donde sorprende un nombre en particular: Rayados de Monterrey, que quedó fuera de Liguilla o repechaje por primera vez desde el Apertura 2016.

Pese a tener la sexta plantilla más cara de la liga (64.7 millones de euros, según Transfermarkt), Monterrey ya no tiene posibilidades de finalizar en los ocho puestos más altos, recordando que este torneo no hay Play-In.

Otra decepción es Santos, cuarto equipo más ganador en torneos cortos con seis estrellas, la última en el Clausura 2018.

Los laguneros recién confirmaron su arrastre de varios torneos con rendimiento flojo, pues ya es un hecho que pagarán alguna de las tres multas por peor posicionamiento en la tabla porcentual de la temporada 2025-26.

Desde la creación de las multas en reemplazo del descenso, en el Clausura 2021, Santos no había caído en los últimos tres lugares porcentuales. Este Clausura 2026 es un hecho que sí y sólo falta definir si pagará 33, 47 u 80 millones de pesos, pues falta el acomodo final junto a Mazatlán y Puebla.

En resumen, este es el panorama de los 18 equipos de Liga MX rumbo a la última semana de fase regular: cinco calificados a Liguilla (Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul y Toluca), ocho que todavía tienen opciones (América, Atlas, León, Tigres, Tijuana, Necaxa, Juárez y Querétaro) y cinco eliminados (Monterrey, Atlético de San Luis, Puebla, Mazatlán y Santos).