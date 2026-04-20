Macquaire amplía programa

Fibra Macquarie, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, comerciales y de oficinas en México, dijo que su asamblea de accionistas aprobó la ampliación por un año de su programa de recompra de títulos propios en el mercado. El monto de este programa de recompras fue ratificado en 1,000 millones de pesos.

La asamblea de tenedores de Fibra Macquarie aprobó los estados financieros y el reporte anual correspondiente a 2025.

Fibra Macquarie tiene un acuerdo vinculante con su competidor Fibra Prologis para venderle los derechos de administración de sus inmuebles a través de una Oferta Pública de Adquisición valuada en 34,427 millones de pesos.

Lululemon, una minorista canadiense de ropa deportiva, planea abrir ocho tiendas en México durante el año fiscal 2026 como parte de su expansión en Norteamérica.

De concretarse este plan, la compañía cerraría el ejercicio con 34 tiendas en el país, un incremento de 30% frente a las 26 que tenía hasta febrero de 2026.

Las aperturas en México representan más del 50% del plan de las 15 nuevas tiendas que planea en Norteamérica.

Como parte de esta estrategia, la empresa, con sede en Vancouver, también lanzó su plataforma de comercio electrónico.

En los últimos años, Lululemon ha reforzado su presencia en México. En septiembre de 2024, la compañía adquirió las tiendas y operaciones de la marca en el país, que anteriormente eran gestionadas por un licenciatario externo.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), operador de aeropuertos en México y Jamaica, reportó resultados financieros por encima de las expectativas del mercado en un trimestre marcado por la caída en el tráfico, derivada, en parte, de eventos de seguridad en Jalisco.

El administrador de los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta registró, durante los primeros tres meses de 2026, un aumento de 2.8% en ingresos y de 6.4% en flujo operativo (EBITDA), en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con su informe trimestral.

El desempeño financiero se dio en un entorno de contracción de 5.5% en el tráfico de pasajeros, vinculada a los eventos de seguridad en México tras la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. A ello se sumaron los efectos del huracán Melissa, que continuaron afectando el tráfico de la compañía en Jamaica.

Walmart de México y Centroamérica, la mayor cadena minorista del país, dijo que sus accionistas aprobaron el pago de un dividendo ordinario en efectivo de 1.16 pesos por acción. El dividendo será entregado en dos exhibiciones iguales de 0.58 pesos, una el 18 de noviembre y el 9 de diciembre de este año.

El dividendo implicaría un rendimiento de 2%, tomando en cuenta el cierre de 57.98 pesos del 25 de marzo, cuando fue emitida la convocatoria para la asamblea.

Además, fue aprobado el pago de un dividendo extraordinario, cuyo monto será determinado más adelante por el consejo de administración de Walmart de México.

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