Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre

Apple, la compañía estadounidense creadora de los dispositivos iPhone y iPad, anunció este lunes el inicio de un proceso de sucesión en la dirección de la empresa que concluirá el 1 de septiembre de este año con el nombramiento de John Ternus como director general.

El nuevo jefe de Apple relevará en el cargo a Tim Cook, quien ahora tendrá la encomienda de convertirse en presidente ejecutivo de la empresa con sede en Cupertino, California.

Tim Cook viene desempeñando la posición de CEO desde el año 2011, tras la renuncia de Steve Jobs --uno de sus fundadores.

Las acciones dce Apple, que cerraron con un alza de 1.05% a 273.08 dólares en el mercado Nasdaq, caían 0.45% en operaciones electrónicas después del cierre.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para liderar Apple hacia el futuro”, dijo Cook, en un comunicado. “Tengo plena confianza en sus capacidades y su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo”.

Apple lanzó bajo el liderazgo de Cook algunos productos nuevos y servicios que revolucionaron no solo la industria de los dispositivos móviles, sino también la finanzas y hasta el entretenimiento como Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro, iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music. Aunque también tuvo varios tropiezos como el lanzamiento de su auto.

John Ternus también se unirá al consejo de administración de Apple.