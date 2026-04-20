Día de Sant Jordi en México: libros, rosas y homenajes a Casals y Gaudí

Este 23 de abril, Día Mundial del Libro –de Sant Jordi para los catalanes– se celebrará en Ciudad de México y Guadalajara con un vasto programa cultural que incluye intercambio de libros y rosas, presentaciones editoriales y homenajes a dos figuras relevantes de la historia y la cultura del siglo XX: el músico Pau Casals y el arquitecto Antoni Gaudí.

La Delegación del Gobierno de Cataluña en México detalló que en alianza con las siete sucursales de Cafebrerías El Péndulo de la capital mexicana se ha diseñado una semana, del 20 al 26 de abril, dedicada a la literatura catalana y a sus exponentes más actuales, tanto en catalán como en castellano, entre los que destacan Carlos Ruiz Zafón, Jordi Sierra i Fabra, Quim Monzó, Irene Solà, Eva Baltasar o Maria Guasch.

"Como es tradición en Cataluña, con cada libro te obsequiamos con una rosa roja y un separador de libro que contiene la leyenda de Sant Jordi, y el significado de esta celebración para los catalanes y catalanas", detalla el comunicado catalán.

El día 23 de abril a las 19:30h, en la sucursal de San Ángel se hará la presentación del libro 'L'exèrcit de la boira' (El ejército de la niebla, Ed. Caligrama), del autor catalán Jaume Sués Caula, quien conversará con el público sobre esta historia de caballeros, dragones, reyes y doncellas en la Cataluña medieval.

Cartel Oficial de San Jordi.Especial

Y como ya se ha hecho tradición, el público infantil también tiene su espacio. El sábado 25 de abril, de 10:00h a 14:00h, en la sucursal de Polanco habrá actividades manuales y cuentacuentos para que descubran la leyenda del caballero Sant Jordi, el dragón y la princesa.

Homenaje a Pau Casals

Al cunplirse este 2026 los 150 años del nacimiento de Pau Casals, uno de los músicos más influyentes del siglo XX y una de las figuras más universales de la cultura catalana, en Ciudad de México se realizarán un conversatorio y un concierto en honor a este músico que estuvo íntimamente ligado a nuestro país durante toda su etapa del exilio.

El conversatorio ‘Homenaje a Pau Casals: músico universal y embajador de la paz sucederá el día 23 de abril, a las 16:00h, en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, con la participación de la historiadora Yael Bitrán, el músico Raúl Zambrano, músico, que abordarán las distintas facetas de Casals moderados por Berenice Pardo, del INBAL.

El concierto-homenaje será el sábado 25 de abril, a las 18:00 h, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, interpretado por Álvaro Bitrán, al violonchelo, y Rodolfo Ritter, al piano. El programa establece un diálogo musical entre la obra de Pau Casals y la de otros compositores de su universo interpretativo y estético, como Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff y el mexicano Rubén Montiel.

Sant Jordi en Guadalajara: homenaje a Antoni Gaudí

Este año, Sant Jordi también se festeja en Guadalajara, sede de la Feria Internacional del Libro y ciudad hermanada culturalmente con Barcelona.

En el marco del año conmemorativo Antoni Gaudí, con motivo de su centenario luctuoso, se rendirá homenaje a unos de los arquitectos más geniales y universales.

El miércoles 22 de abril, a las 17:00h se inaugurará la exposición fotográfica ‘La Casa Batlló: la joya modernista del genio catalán', una muestra de dieciocho imágenes de gran formato sobre esta obra cumbre que se alojará en el lobby de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola.

Posteriormente, el mismo día a las 18:00h, y en el mismo espacio, se celebrará la conferencia ‘De Cataluña a México: Gaudí y la arquitectura orgánica-espiritual’, a cargo del arquitecto mexicano y miembro de la Asociación Gaudí México, Oliver Pendragón. Un recorrido sobre el legado de Gaudí en México.

El día de Sant Jordi -23 de abril-, como manda la tradición, se celebrará con libros de autores catalanes y rosas de obsequio en el stand literario de la Secretaría de Cultura de Jalisco instalado en el Ex Convento del Carmen a partir de las 12:00 horas.

Asimismo, en la Rambla Catalunya, ese día a partir de las 10:00 h la fiesta catalana se une a la celebración del Maratón de lectura organizado por la Feria Internacional del Libro, con una lectura pública de un fragmento de 'Pedro Páramo', de Juan Rulfo.