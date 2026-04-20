Firman acuerdo Amexcap y el gobierno de la Ciudad de Méxco

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap) suscribieron este lunes un Memorando de Entendimiento (MOU) que establece una agenda conjunta de coinversión, desarrollo de instrumentos financieros e identificación de oportunidades en sectores prioritarios.

En un comunicado la Amexcap explicó que el MOU contempla cuatro ejes principales: atracción de inversión para proyectos públicos y mixtos; identificación de oportunidades de coinversión; intercambio de información y mejores prácticas y desarrollo de instrumentos financieros innovadores.

Acordaron también la creación de mesas de trabajo que darán seguimiento a la implementación y coordinará una agenda de trabajo permanente.

Como primer paso, autoridades de la Ciudad y el Comité de Infraestructura de Amexcap iniciaron conversaciones para explorar esquemas concretos de coinversión en proyectos de infraestructura.

Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas de la CDMX dijo que “el reto de la inversión en México ya no es de disponibilidad de capital, es de capacidad de integrarlo”.

Por su parte, Pablo Coballasi, presidente del Consejo Directivo de Amexcap comentó que “este acuerdo permite pasar de conversaciones puntuales a una agenda estructurada de colaboración con el gobierno de la Ciudad, con beneficios concretos para proyectos e inversionistas de largo plazo”.