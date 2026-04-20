Wall Street bajó ante renovadas tensiones entre EU e Irán

Los principales índices estadounidenses cerraron ligeramente a la baja el lunes, ya que las renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán pusieron en duda el alto al fuego en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 0.01% a 49,442.56 puntos, el S&P 500 perdió 0.24%, a 7,109.17 unidades y el Nasdaq Composite descendió 0.26%, a 24,404.39 puntos.

“Luego de haber alcanzado máximos históricos, los índices accionarios estadounidenses cayeron poniendo un alto al avance de cinco días consecutivos del S&P 500”, escribieron en un reporte analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (Bx+).

Irán está considerando participar en conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, según declaró un alto funcionario iraní, tras las medidas adoptadas por Islamabad para poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Otra fuente afirmó que el vicepresidente JD Vance seguía en Estados Unidos, desmintiendo los informes que indicaban que se dirigía a Pakistán para mantener conversaciones.

“En medio de esta incertidumbre sobre lo que vendrá, los inversionistas se mantuvieron cautelosos a la espera de mayor información al respecto”, señalaron los especialistas de Bx+.

Seis de los 11 sectores que componen al S&P 500 avanzaron el lunes, liderados por el de materiales (+ 0.57%), seguido por el de finanzas (+0.34%) y el de bienes raíces (+0.27%).

Al contrario, los sectores que más perdieron fueron el servicios de comunicación (-1.42%), seguido por el de servicios de salud (-0.93%) y el de servicios públicos (-0.91%).

El índice de volatilidad CBOE, conocido como el indicador del miedo de Wall Street, interrumpió ocho sesiones a la baja y cerró con un avance de 1.39 unidades alcanzando los 18.87 puntos.

Los inversionistas analizarán el impacto de la guerra en Medio Oriente en los resultados empresariales y en la economía en general.

Con el pie derecho

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.37% a 70,083.73 puntos y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores ganó 0.50% a 1,402.14 unidades; contrario a la tendencia global a la baja ante una posible reescalada en el conflicto en Medio Oriente.

Ambos referenciales arrancaron la jornada con pérdidas, pero lograron revertir la tendencia hacia el cierre. Con ello, sumaron dos sesiones consecutivas de avances; el IPC rebasó el umbral de las 70,000 unidades y el FTSE-BIVA superó los 1,400 puntos, niveles que no se observaban desde hace 10 días.

Las acciones de la cementera GCC fueron las de mejor comportamiento dentro del IPC, con un avance 4.93% a 209.81 pesos. La compañaron la prestamista Gentera que ganó 4.09% y la empresa de telecomunicaciones Megacable que avanzó 3.64 por ciento.

Los títulos de Quálitas, la principal aseguradora de automóviles, cayeron casi 2% en 175.64 pesos y fueron los de peor comportamiento del índice; la siguieron el operador del aeropuerto de Cancún, ASUR que perdió 1.87% y la cadena de tiendas departamentales Liverpool que bajó 1.58 por ciento.