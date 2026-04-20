Banorte sube 19.93% en BMV en lo que va del 2026

Las acciones de Grupo Financiero Banorte que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suben previo a su reporte del primer trimestre y tienen uno de los mejores rendimientos en lo que va del presente año.

El incremento de sus papeles es impulsado por un desempeño financiero récord y perspectivas económicas favorables para el país.

Los títulos de la institución regiomontana subieron 2.61% a 200.21 pesos por acción en la jornada de este lunes.

En lo que va del presente año, las acciones de la financiera crecen 19.93 por ciento.

Analistas de Barclays, escribieron en un informe que Banorte es una institución con fuerte generación de valor, beneficiada por un crecimiento sostenido en préstamos y una gestión eficiente de costos, a pesar de un entorno de tasas que podría comprimir ligeramente sus márgenes.

En la antesala de los reportes financieros correspondientes al primer trimestre de 2026, los expertos consideran a la financiera como una de las instituciones más atractivas del sector bancario mexicano y reafirmaron su calificación de “Overweight” (Sobreponderado) para la emisora, estableciendo un precio objetivo de 240 pesos por acción, lo que representa un rendimiento potencial superior al 22% frente a su cotización actual.

De acuerdo con los analistas, Banorte mantendrá el impulso observado al cierre del año pasado. Se estima que la utilidad neta del trimestre sea de 16,205 millones de pesos, lo que significaría un incremento interanual del 6.1 por ciento.

Consideraron que, aunque el Margen Financiero (NII) podría enfrentar una ligera presión debido a una modesta compresión del margen de interés neto (NIM), se espera que los ingresos por comisiones compensen este efecto. Se anticipa una gestión eficiente del gasto, con una disminución secuencial en los costos operativos.

Ariel Méndez, analista del banco Bx+, consideró que los factores que se observaron en trimestres previos se mantienen este primer trimestre, una menor tasa de interés, una elevada base de comparación y tendencia moderada.

“Generalmente el primer trimestre de cada año refleja menor dinamismo para el sector financiero, además de que la debilidad de la economía, tratando de ser resiliente, pero termina afectando la demanda de créditos”, escribió.

Méndez previó que los grupos financieros reporten cifras similares en crecimiento de su cartera de crédito.