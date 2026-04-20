Bancos plantean mesas de trabajo antes de homologar experiencia de usuarios en pagos electrónicos

Este 20 de abril concluye el periodo de consulta pública del proyecto de reformas, propuesto por el Banco de México (Banxico) hace poco más de un mes, que busca homologar la experiencia de los usuarios en las transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles (CoDi y Dimo).

Las modificaciones tienen como propósito fomentar que el envío de transferencias electrónicas, a través de dispositivos móviles, se realice en un entorno homogéneo, de manera intuitiva, fácil y rápida, en beneficio de los usuarios.

Lo anterior, en línea con la estrategia del Gobierno Federal y de otros sectores privados, de digitalizar más la economía y con ello contribuir a la reducción del uso del efectivo en el país, algo que se ratificó en la pasada convención bancaria.

Hasta la tarde-noche de este lunes, el proyecto había recibido una docena de comentarios (la mayoría publicados este mismo lunes), destacando los de la Asociación Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo).

Uno de los puntos centrales de las modificaciones, es la incorporación de las llamadas “Guías para la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas a través de dispositivos móviles”.

Si bien en lo general los jugadores del sector destacan lo positivo de la iniciativa, hay coincidencias en el sentido de que establecer una regulación estandarizada rígida, puede inhibir la innovación en las instituciones en lo particular, además de que consideran que se requiere un mayor tiempo para su implementación que el mencionado en el proyecto que es de 180 días.

Mesas de trabajo para analizar propuestas

En sus comentarios, la ABM reiteró su apoyo al Banxico para continuar promoviendo el sano desarrollo del sistema financiero, el buen funcionamiento de los sistemas de pago, y la protección del público.

Sin embargo, destacó la necesidad de que se considere la coordinación y colaboración entre el organismo central y los participantes del SPEI (mesas de trabajo).

“Considerando que a través de la Guía se tiene la intención de regular el procedimiento operativo de las transferencias electrónicas de fondos (con las consecuentes implicaciones en materia de tecnología, de seguridad de la información, de continuidad operativa, sistemas, así como en la experiencia del cliente), consideramos fundamental generar mesas de trabajo para la coordinación y colaboración entre Banxico y los bancos, que permitan el análisis de las especificaciones propuestas, de sus posibles efectos y la viabilidad de su implementación, determinando en conjunto los principios, directrices y estándares que permitan alcanzar el objetivo de la normatividad, considerando las capacidades de los participantes”, detalló el organismo.

Que se incentive innovación y competitividad

La ABM reiteró su apoyo para fomentar una mejor experiencia de usuario en los pagos electrónicos, pero consideró que la Guía debe tener como objetivo establecer principios, directrices, parámetros y estándares generales que orienten la eficiencia del sistema, el desarrollo competitivo de los servicios que se presten utilizando dicho sistema, la innovación tecnológica y la oferta de servicios de valor agregado, considerando las diferencias en las capacidades operativas de los participantes.

“Lo anterior, con la finalidad de que se otorgue determinada flexibilidad en su aplicación (dentro de un marco de principios rectores) y se incentive la innovación tecnológica y competitividad entre los participantes”, resaltó.

Agregó: “nos parece que la Guía debe tener como objetivo el definir principios y aspectos generales del proceso, sin hacer referencia a procesos estandarizados”.

En este sentido, planteó que en lugar de emitir una Guía con especificaciones operativas detalladas para homologar la experiencia de usuario, se establezcan principios, directrices, parámetros y estándares rectores que permitan a cada institución definir la implementación operativa conforme a su infraestructura tecnológica, capacidades y modelos de servicios.

Mayor plazo para implementación y que sea gradual

Agregó que también se debe considerar que las necesidades de clientes institucionales (empresas grandes) son distintas a las de personas físicas, por lo que consideró relevante acotar, en un primer momento, el alcance de la Guía a este último segmento.

“Se solicita un esquema de implementación de la Guía por etapas, que considere la inclusión de segmentos corporativos hasta que se confirme la compatibilidad de las especificaciones previstas con la operación de éstos”, puntualizó.

De igual forma, mencionó que a partir del análisis realizado por los bancos en materia operativa, de infraestructura tecnológica y de experiencia de usuario, el sector estima que la implementación de la Guía propuesta por el Banxico requeriría entre 12 y 24 meses, considerando entre otros requerimientos, fases de desarrollo de pruebas y certificaciones, entre otras.

“En consecuencia, se solicita que, una vez concluidas las mesas de trabajo y definidas las especificaciones finales, se establezca un periodo de transitoriedad razonable”, concluyó

Beneficios pero también ciertos riesgos: Amsofipo

Por su parte, la Amsofipo refirió en sus comentarios que el proyecto presenta beneficios claros en términos de simplificación de la experiencia de usuario y potencial adopción, pero que desde una perspectiva de política pública, también plantea ciertos riesgos como de sobrerregulación del diseño, y rigidez frente a innovación y evolución tecnológica.

De igual forma, resaltó un impacto en la dinámica competitiva, así como operativo y complejidad de implementación, y la necesidad de un enfoque basado en principios.