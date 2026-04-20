Atentado en Teotihuacán: Se eleva a 13 la cifra de heridos; todas las víctimas son extranjeros

El Gabinete de Seguridad de México informó que se elevó 13 víctimas la cifra de personas heridas por el ataque con arma de fuego que aconteció en la zona arqueológica de Teotihuacán.

La dependencia detalló, a través de un comunicado, que los lesionados son ciudadanos extranjeros, quienes son de cinco diferentes nacionalidades, entre estos dos menores de edad.

“Tras los lamentables hechos ocurridos en Teotihuacán, se activaron de inmediato los protocolos de atención y coordinación interinstitucional para el traslado de 13 personas de diferentes nacionalidades que resultaron con lesiones, quienes fueron atendidas en distintos hospitales de la región”.

Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, precisó nombres, edad y nacionalidad:

Tres colombianos, entre estos un menor de 6 años de edad

Dos brasileños, una de 13 años de edad.

Seis estadounidenses.

Una canadiense.

Un ruso.

Lista de heridos por ataque en zona arqueológica de Teotihuacán.Foto EE: Especial

Atención hospitalaria a víctimas de ataque en Teotihuacán

La Secretaría de Gobernación informqó que tras los lamentables hechos en Teotihuacán, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.

De acuerdo con los reportes de autoridades, ocho de las 13 personas lesionadas permanecen hospitalizadas:

Tres de ellas se encuentran en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca.

Tres más en el Hospital de Axapusco, en el Estado de México.

Dos más en el hospital ABC, en la Ciudad de México.

El Gobierno precisó que cinco personas fueron atendidas y dadas de alta en hospitales privados.

Recodó que dos personas fallecieron: una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor.

El Gobierno de México está en contacto con los familiares de las víctimas dentro y fuera del país, y también con la representación de las embajadas.