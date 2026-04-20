Ballenas mexicanas son amenazadas por proyectos de gas natural licuado en el Golfo de California

El Golfo de California alberga una población de ballenas que no realiza migraciones estacionales. A diferencia de la ballena jorobada o la ballena gris, que visitan las costas mexicanas únicamente en invierno para reproducirse, un grupo de aproximadamente 300 ejemplares de ballena de aleta vive de forma permanente en estas aguas.

“Ya se ha visto genéticamente, acústicamente que está diferenciada de otras poblaciones. Ahora está en disputa, se está proponiendo si es una nueva subespecie o no", dijo en entrevista Omar García Castañeda, académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y representante de la Mesa de Observación de Ballenas de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (Somemma).

“Pasa en muy pocas partes del mundo, que un solo océano semicerrado como el Golfo de California, tenga una población aislada de cualquier otra en el mundo", estos cetáceos pasan todo su ciclo de vida en el Mar de Cortés. Esta población es poco conocida para el público general, ya que no siempre se ve muy cerca de la costa.

Amenaza

En enero de este año biólogos marinos documentaron la actividad de alimentación de la ballena de aleta a menos de 20 kilómetros de Puerto Libertad, en Sonora, precisamente donde se proyecta el paso de una ruta de buques de gas natural licuado (GNL) para su exportación al continente asiático.

El proyecto Saguaro en Sonora pretende ser la terminal de gas natural licuado más grande de México, con exportaciones superiores a 15 millones de toneladas anuales hacia el mercado asiático, mediante buques de más de 300 metros que partirían de Puerto Libertad en Sonora, atravesarían el Golfo de California hasta salir al Océano Pacífico.

Esta ruta marítima se sobrepone directamente con las zonas de alimentación de la población residente de ballena de aleta y con los corredores migratorios de al menos 31 especies de cetáceos que habitan o transitan por el Golfo de California, explicó Nora Cabrera, directora de la asociación civil Nuestro Futuro.

“La causa número uno de muertes de ballenas en el mundo es la colisión con megabuques, estos barcos son tan grandes y tan pesados que si colisionan con una ballena, la tripulación ni lo siente" . Un buque metanero mide hasta 300 metros de eslora, diez veces más que el ejemplar más grande de ballena azul registrado en la historia, explicó el biólogo. Además, los cetáceos dependen del sonido para todas sus funciones vitales y el ruido constante de los buques interfiere con estas señales acústicas, un fenómeno conocido como océanos silenciosos.

Ballenas ganan amparo

En septiembre de 2025 organizaciones de la sociedad civil presentaron la primera demanda en México a nombre de las ballenas como quejosas. La acción legal exige la revocación de las autorizaciones de impacto ambiental del proyecto Saguaro, el reconocimiento de las ballenas como sujetas de derechos en México y la declaratoria del Golfo de California como hábitat crítico. La jueza encargada otorgó a mediados de marzo la suspensión definitiva a favor de las ballenas.

"Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia, suspendan (si ya dio inicio) o se abstengan de permitir el tránsito de buques cisterna de GNL por Puerto Libertad al Mar de Cortés (Golfo de California), para ejecutar el Proyecto Saguaro".

“Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación", sin embargo los efectos de esta medida cautelar deben extenderse a todos los proyectos de GNL en la zona, como el caso de Amigo GNL, una terminal de licuefacción flotante proyectada en Guaymas, Sonora, que implicaría el ingreso de más buques metaneros a la región y generaría impactos acumulativos sobre el ecosistema marino, explicó Cabrera.