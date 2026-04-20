Petróleo repuntó 5% por incertidumbre en Medio Oriente

El mercado energético global atraviesa una fase de volatilidad extrema. El precio del petróleo registró un alza cercana a 6% en la jornada de este lunes, impulsado por la incertidumbre en el suministro global derivada de conflictos geopolíticos y tensiones en rutas comerciales estratégicas.

Los futuros del petróleo se estabilizaron el lunes por la tarde, aunque con resultados mixtos. El Brent subía 0.85% a 95.08 dólares por barril y el WTI retrocedía 0.81% a 86.72 dólares.

Los futuros del crudo Brent ganaron 5.10 dólares, o 5.64%, hasta los 95.48 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos mejoró 5.76 dólares, o 6.87%, para colocarse en los 89.61 dólares. La mezcla mexicana de exportación escaló 4.14 dólares, o 4.91% a 88.39 dólares.

El viernes pasado, los referenciales se habían desplomado hasta 11%, su peor resultado desde 8 de abril, luego de que Irán anunció que el paso de todos los buques comerciales por el Estrecho de Ormuz permanecería abierto durante el resto del alto el fuego.

Desde que comenzó el enfrentamiento bélico, el WTI avanza 33.71%, el Brent 31.73% y la mezcla mexicana 39.28 por ciento.

En lo que va del año, el retorno de los índices presenta un fuerte avance de 56.91% para el Brent, 56.06% para el WTI y 64.85% para la el crudo mexicano.

Con el alto el fuego de dos semanas a punto de expirar esta semana, hay dudas sobre las perspectivas de una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. Irán está considerando asistir a las conversaciones de paz, dijo el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, pero aún no se ha tomado ninguna decisión.

A pesar de la incertidumbre sobre el alto el fuego, analistas han señalado que los precios del petróleo se habían alejado de los máximos del inicio del conflicto.

Volatilidad marcada

Especialistas de Scotiabank informaron en un estudio que el inicio de la semana viene marcado por un claro tono de aversión al riesgo ante el recrudecimiento de las tensiones con Irán y haciendo repuntar al precio del petróleo.

“Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego tras disparar contra un buque de carga con bandera iraní en el mar Arábigo, que Washington dijo intentaba evadir su bloqueo, y prometió represalias”, explicaron los analistas.

Expertos de GBM Research detallaron que la alta tensión en el Estrecho de Ormuz, pone en duda las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán antes de que venza el alto al fuego.

“El nuevo cierre del estrecho y el ataque de la Armada estadounidense a un buque iraní impulsaron los precios del petróleo y el gas, en un contexto donde Irán aún no confirma su participación en las negociaciones”, mencionaron.

Para analistas de Monex, el repunte en los precios del crudo refleja el deterioro geopolítico en Medio Oriente tras la ruptura del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

“La crisis se ha intensificado debido a que Teherán clausuró nuevamente el Estrecho de Ormuz, justificando la medida como respuesta al bloque operativo que la Marina estadounidense mantiene en puertos estratégicos. Este escenario se complementa con un escalamiento directo de las hostilidades, que incluye ataques iraníes a buques comerciales y la reciente incautación de una embarcación iraní por fuerzas estadounidenses”, aseguraron.

Petroleras en Bolsa repuntan

Las acciones de las empresas petroleras en Bolsa subieron apoyadas por el repunte en los precios del crudo en el mercado internacional debido a nuevas tensiones en el Estrecho de Ormuz.

El fondo de inversión iShares Global Energy ETF, que replica el rendimiento de las empresas más grandes e importantes del sector energético a nivel mundial que cotizan en Bolsa, apuntó un incremento de 0.5% y cotizó en 52.76 dólares.

En Wall Street, los papeles con mejor rendimiento fueron los de ExxonMobil con 0.85% y los de ConocoPhillips con 0.36 por ciento. Por el contrario, las de Chevron cayeron 0.40 por ciento. En Europa, las acciones que más ganaron fueron las de la británica BP con 2.94%, la holandesa Shell con 2.40% y la de Equinor, energética internacional con sede en Noruega, con 2.25 por ciento.

Repsol, la petroquímica española, avanzó 2.18% y la francesa TotalEnergies subió1.83 por ciento. Los papeles de PetroChina, la mayor compañía de petróleo y gas de China, bajaron 0.43 por ciento.

El movimiento de las acciones petroleras está impulsado principalmente por la rentabilidad directa que obtienen cuando sube el precio del barril de crudo, pero también por factores estratégicos y económicos más amplios. (Con información de agencias)