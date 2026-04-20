Crece la sospecha de uso de información privilegiada en EU

A lo largo del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los corredores de Bolsa han estado apostando millones de dólares en acciones justo antes de que haga importantes anuncios.

Se encontró un patrón consistente de alzas pronunciadas pocas horas antes -algunas veces solo minutos- de que un mensaje en las redes sociales o una entrevista en los medios se hicieran públicos.

Analistas afirmaron a la cadena CNBC que eso tiene todas las señales características del tráfico de información privilegiada, que algunos utilizan para apostar en el mercado basándose en información que no está disponible al público en general.

Hay quien afirma que la situación es más compleja y que algunos operadores se han vuelto más hábiles a la hora de anticipar las intervenciones del presidente.

Algunos de los mayores movimientos bursátiles se han dado en las transacciones de petróleo y los mercados futuros.

Nueve días después del inicio de la guerra, Trump declaró en una entrevista al noticiero CBS News que la guerra estaba “prácticamente acabada.

Los operadores del mercado petrolero reaccionaron a esta noticia de que la guerra terminaría mucho antes de lo esperado vendiendo acciones del crudo, con lo que los precios se desplomaron 25 por ciento.

Los especuladores que hicieron esas apuestas habrián ganado millones de dólares del movimiento en los precios del crudo.

El 23 de marzo, a escasos dos días de amenazar con “aniquilar” las plantas de energía de Irán, Trump publicó en su red social Truth Social que Washington había sostenido “conversaciones muy buenas y productivas” con Teherán sobre una “completa y total resolución” de las hostilidades.

Inmediatamente, las acciones subieron y el precio de referencia del crudo de Estados Unidos-que había estado subiendo- cayó agudamente; 14 minutos antes del mensaje en redes sociales del presidente, hubo un número inusualmente alto de apuestas sobre el precio de petróleo.

El mismo patrón se vio con los operadores que compraban contratos de crudo Brent, el otro importante precio de referencia del petróleo.

Según el análisis de blockchain del sitio web Bubblemaps, en febrero se crearon seis cuentas en el mercado de predicciones descentralizado más grande del mundo, Polimarket.

Todas colocaron apuestas a que se produciría un ataque de Estados Unidos contra Irán antes del 28 de febrero. Cuando los ataques fueron confirmados por el presidente Trump en horas tempranas de ese día, las cuentas ganaron un beneficio conjunto de 1.2 millones de dólares

Cinco de esos seis usuarios no han colocado más apuestas, pero la reciente actividad de una de esas cuentas muestra que ha ganado otros 163,000 dólares al vaticinar correctamente y apostar a un cese el fuego entre Estados Unidos e Irán para el 7 de abril, que fue anunciado por Washington y Teherán ese mismo día.

Difícil de comprobar

El tráfico de información privilegiada ha sido ilegal para casi todos los estadounidenses desde la aprobación de la Ley de Valores de 1933. Luego fue extendida para incluir a los funcionarios del gobierno en 2012, aunque hasta la fecha nadie ha sido procesado bajo esa ley.

Paul Oudin, un profesor que se especializa en leyes de regulación financiera de la Escuela Superior de las Ciencias Económicas y Comerciales, señala que las reglas son difíciles de hacer cumplir.

“Las autoridades financieras no seguirán un caso si no pueden descubrir quién es la fuente de información”, comenta Oudin.