Siete Magníficas van por más crecimiento en Bolsa

Las Siete Magníficas se preparan para publicar sus reportes financieros del primer trimestre del año y la atención de los participantes del mercado estará centrada en su capacidad para sostener el crecimiento en medio de un entorno de mercado que ha castigado sus valoraciones recientemente.

El grupo selecto está integrado por Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, NVIDIA y Tesla, que en conjunto valen más de 20.5 billones de dólares y representan cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.

Expertos de Monex Casa de Bolsa aseguraron que en los últimos meses, “el consenso ha ido ajustando al alza las expectativas de crecimiento en utilidades para el S&P 500, ubicándolas para el primer trimestre del 2026 en 12.6% (trimestre más débil de todo el año), mientras que para el sector tecnológico se estima un incremento de 39.3%, expectativa que resulta 3.1x superior al S&P 500”.

“Los buenos resultados estarán impulsados por sus inversiones en capacidades de Inteligencia Artificial (IA), monetización de datos, presencia global de sus plataformas, IA & nube (mejor utilización de GPUs), disciplina en costos, así como el avance de la publicidad digital”, detallaron.

Sin embargo, advirtieron que el riesgo es que muchas de esas expectativas ya estén incorporadas en los precios de las acciones, por lo que el potencial de sorpresa positiva en el precio puede estar limitado.

Hay preocupación en los inversionistas por una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento de ganancias comparado con otros trimestres.

El mercado castigará cualquier señal de que las fuertes inversiones en IA no estén generando retornos inmediatos o claros.

Recordar que durante su último reporte (IV Trim. 25) las Siete Magnificas tuvieron una temporada favorable, “impulsadas por la IA y el segmento de la nube, destacando Meta como uno de los mejores resultados del trimestre, ya que se observa un buen desempeño gracias a la optimización de modelos de publicidad. En contraste, el reporte de Microsoft, tuvo un recibimiento negativo, después de que el crecimiento observado en Azure no convenció al mercado”, aseguron estrategas de Valmex Casa de Bolsa.

Superan al S&P 500

De acuerdo con el consenso, se proyecta que el S&P 500 registre un aumento de 9% anual en ingresos (menor al de las Siete Magníficas) liderados por el sector de tecnología de la información.

“En el primer trimestre del año tuvieron lugar eventos, como la intervención de Estados Unidos en Venezuela de enero y la guerra en Medio Oriente durante marzo, que incrementaron el sentimiento de cautela entre los consumidores y entre las compañías. Particularmente, se está a la espera de los efectos de la guerra en Irán”, destacaron analistas de Banco Bx+.

Añadieron que derivado de los conflictos, “se incrementó el riesgo inflacionario, por el alza de los precios del petróleo, y las tasas de interés aumentaron a lo largo de diversos plazos, además de generar una mayor incertidumbre sobre el panorama económico”.

Mal trimestre en Wall Street

Durante el primer trimestre del año, las acciones de las Siete Magníficas cayeron. Las de Microsoft, líder mundial en software y servicios en la nube perdieron 23.28%, seguido por Tesla, la empresa liderada por el multimillonario Elon Musk, con una caída de 17.34 por ciento.

Meta Platforms, empresa de Facebook e Instagram, cayó 13.25%, Amazon, la líder mundial en comercio electrónico, bajó 9.77%, seguido por Alphabet, matriz de Google, que retrocedió 8.06%; Apple, la empresa fabricante del iPhone, cayó 6.56% y las de NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo, perdieron 6.48 por ciento.